Что изменилось в главном градостроительном документе Новосибирска?

Изменения по зонам

Как следует из генплана, прошедшего доработку и представленного депутатам горсовета вице-мэром Новосибирска Алексеем Кондратьевым, принципиальных изменений внесено четыре.

Первое из них касается скандальной территории в районе комплекса «Флора и фауна», находящейся вблизи Заельцовского бора.

— Это территории слева и справа от Дачного шоссе, — поясняет Кондратьев. — По одной из территорий ранее участок предоставлялся под действующий санаторий, по другой — под профилакторий. На публичных слушаниях были предложения о недопущении многоэтажного жилищного строительства в бору. Руководствуясь экспертным заключением, что необходимо учитывать фактическое использование территорий, было принято решение об установлении функционального зонирования — «рекреационная территория», согласно фактическому использованию этих территорий.

Напомним, что данный участок послужил поводом для депутатов Заксобрания области обратиться к мэру Новосибирска с тем, чтобы рассмотрение генплана было отозвано с сессии горсовета в 2020 году и направлено на доработку. Позднее региональным парламентом принято решение об особо охраняемых природных территориях в области, большей частью касающееся как раз сохранности Заельцовского бора

Второе изменение, как следует из доклада вице-мэра, касается улицы Балтийской. Так как по решению суда территория была признана зоной лесов, то и в генплане ее пришлось отразить как рекреационную.

Третий объект, подвергшийся изменениям, — биатлонный комплекс в Дзержинском районе.

— В связи с тем, что этой территории, во-первых, достаточно для реконструкции (как вы знаете, биатлонный комплекс в рамках реконструкции готовится к принятию через два года чемпионата мира по биатлону), мы нашли возможным провести коррективы в части функционального зонирования, — говорит Алексей Кондратьев.

Наконец, изменения в генплане, как сообщил вице-мэр, коснулись территории между Ипподромской магистралью и центром «Хоккайдо».

— Несмотря на то, что эта территория достаточно активно обсуждается жителями Шевченковского жилмассива как рекреационная территория общего пользования, материалов по ней на публичных слушаниях не было, — говорит чиновник. — Поэтому, помимо генплана, есть еще два регулятора градостроительной деятельности в Новосибирске. Это проекты планировок территорий и ПЗЗ. В проекте планировки эта территория предложена как территория сквера. Заключение по результатам общественных обсуждений будет подготовлено до рассмотрения генплана на сессии. Принятие в проекте планировки этой территории как сквера не допустит жилищного строительства на этом участке.

Напомним, что о необходимости запрета жилищного строительства в этом месте ранее высказывался первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

В то же время, как, в частности, отмечают эксперты ЦДЖ, у мэрии (пусть и опосредованно) могли бы быть другие планы на этот участок, связанные с небезызвестным предпринимателем, руководителем реготделения партии «Гражданская платформа» Александром Манцуровым, который в политических кругах называется в качестве одного из спонсоров избирательной кампании Анатолия Локтя в 2019 году.

— У Манцурова есть встречные интересы к мэрии, — сообщают в ЦДЖ. — Например, участок на Ипподромской перед Заксобранием превратился из выгодного актива, за который соперничали девелоперы, в неликвид из-за внезапных планов областных властей обустроить там сквер. Надо договариваться с мэрией о достаточно доходном выкупе или мене.

С января не даем

Как следует из проекта генплана, представленного депутатам начальником отдела территориального планирования МБУ «Институт градостроительного планирования Алексеем Нестеркиным, в нем определены 43 площадки комплексного развития жилищного строительства, общественно-делового и спортивно-рекреационного назначения. Эти территории сосредоточены в основном не на периферии города, как было ранее, а на территориях, приближенных к центральным его частям. Всего выделены около тысячи гектаров реконструкции индивидуальной застройки под многоэтажную общественно-деловую и иную функцию, около 500 гектаров под новое строительство и 66 гектаров промышленных территорий, большей частью в центре города.

— Также территории, приближенные к жилью, предусмотрены в перспективе реновации, — сообщает Нестеркин.

В то же время жилая застройка уже фактически становится явью, причем отнюдь не в центральных районах.

— Хотел бы попросить протокольно отметить и отдельно рассмотреть на комиссии вопрос застройки территории, сопряженной с улицами Серафимовича, Титова, — сказал вице-спикер горсовета Николай Тямин.

— Матвеевский переезд, — приводит пример председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавскиий. — Нам на встрече было сказано, что пока глобальной стройки не будет, решим вопрос с Матвеевским переездом. Мы к этому отнеслись с пониманием, что генплан принимать надо. Но есть такой момент: на въезде на КСМ один гектар уже под застройку отдали буквально в этом году, еще 7 гектаров на «Радиостанцию» уходят. Плюс «Сокольники» строятся. Как оттуда будут выезжать жители? Они уже сейчас часами стоят в пробках.

Активность застройщиков намечается и в другом отдаленном районе — Первомайском.

Как сообщает Алексей Кондратьев, между первой и второй редакциями генплана произошло еще одно принципиальное изменение, касающееся жилищной застройки. С января разрешения на застройку выдаются только в том случае, если компания-застройщик предусматривает, помимо жилья, и возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

— Нам сейчас необходимо, чтобы, пока не заработает федеральный закон о комплексном развитии территорий, строительство на этих территориях не осуществлялось, — говорит чиновник. — Мы сейчас не выдаем градостроительные планы для проектирования объектов там, где 2-3 земельных участка выкуплены, пока не будет заключен договор на комплексное развитие территории. И здесь нам нужна поддержка депутатского корпуса. Предлагаю комиссии создать рабочую группу и поддержать в той части, чтобы не выдавать документы, потому что это только усугубит ситуацию.

Цирк с имитацией бурной деятельности

Как отметили некоторые из депутатов, при обсуждении проекта генплана по-прежнему, «за кадром» остались одни из самых болезненных его мест. Исправления никак не затрагивают такие точки, как территория бывшего детского лагеря «Юный медик», южное кладбище, снесенную школу №54 и другие, не говоря уже про печально знаменитый сквер на Демакова, который недавно стал предметом судебного разбирательства с подачи городской прокуратуры.

Как заявил в ответ вице-мэр Кондратьев, нет предела совершенству: те или иные изменения возможны и в рамках представленной редакции генплана без громоздкой процедуры его отзыва и новой доработки.

— Объективно времени, чтобы в регламентные сроки «додавить» этот документ, выйти на сессию, не было, счет шел на дни, — поясняет чиновник. — Муниципалитет может доработать генплан с учетом публичных слушаний. Рассмотрели в протоколе обращения конкретных участников публичных слушаний, поняли, что это можно осуществить. Где была возможность сделать через ПЗЗ, там сделали, где можно регулировать слушаниями генплан, сделали доработку в этой части.

Напомним, что утвердить изменения генплана Совету депутатов Новосибирска предстоит на сессии 24 марта.