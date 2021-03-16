Рекламодателям

Что изменилось в главном градостроительном документе Новосибирска?

  • 16/03/2021, 13:19
Автор: Евгения Серёгина
Что изменилось в главном градостроительном документе Новосибирска?
Депутатам горсовета представили подправленный генплан с корректировками.

Изменения по зонам

Как следует из генплана, прошедшего доработку и представленного депутатам горсовета вице-мэром Новосибирска Алексеем Кондратьевым, принципиальных изменений внесено четыре.

Первое из них касается скандальной территории в районе комплекса «Флора и фауна», находящейся вблизи Заельцовского бора.

Это территории слева и справа от Дачного шоссе, поясняет Кондратьев. По одной из территорий ранее участок предоставлялся под действующий санаторий, по другой под профилакторий. На публичных слушаниях были предложения о недопущении многоэтажного жилищного строительства в бору. Руководствуясь экспертным заключением, что необходимо учитывать фактическое использование территорий, было принято решение об установлении функционального зонирования «рекреационная территория», согласно фактическому использованию этих территорий.

Статус Заельцовского бора «застолбят» законодательно

Статус Заельцовского бора «застолбят» законодательно

Напомним, что данный участок послужил поводом для депутатов Заксобрания области обратиться к мэру Новосибирска с тем, чтобы рассмотрение генплана было отозвано с сессии горсовета в 2020 году и направлено на доработку. Позднее региональным парламентом принято решение об особо охраняемых природных территориях в области, большей частью касающееся как раз сохранности Заельцовского бора.

Второе изменение, как следует из доклада вице-мэра, касается улицы Балтийской. Так как по решению суда территория была признана зоной лесов, то и в генплане ее пришлось отразить как рекреационную.

Третий объект, подвергшийся изменениям, биатлонный комплекс в Дзержинском районе.

В связи с тем, что этой территории, во-первых, достаточно для реконструкции (как вы знаете, биатлонный комплекс в рамках реконструкции готовится к принятию через два года чемпионата мира по биатлону), мы нашли возможным провести коррективы в части функционального зонирования, говорит Алексей Кондратьев.

Наконец, изменения в генплане, как сообщил вице-мэр, коснулись территории между Ипподромской магистралью и центром «Хоккайдо».

Несмотря на то, что эта территория достаточно активно обсуждается жителями Шевченковского жилмассива как рекреационная территория общего пользования, материалов по ней на публичных слушаниях не было, говорит чиновник. Поэтому, помимо генплана, есть еще два регулятора градостроительной деятельности в Новосибирске. Это проекты планировок территорий и ПЗЗ. В проекте планировки эта территория предложена как территория сквера. Заключение по результатам общественных обсуждений будет подготовлено до рассмотрения генплана на сессии. Принятие в проекте планировки этой территории как сквера не допустит жилищного строительства на этом участке.

Напомним, что о необходимости запрета жилищного строительства в этом месте ранее высказывался первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов.

В то же время, как, в частности, отмечают эксперты ЦДЖ, у мэрии (пусть и опосредованно) могли бы быть другие планы на этот участок, связанные с небезызвестным предпринимателем, руководителем реготделения партии «Гражданская платформа» Александром Манцуровым, который в политических кругах называется в качестве одного из спонсоров избирательной кампании Анатолия Локтя в 2019 году.

У Манцурова есть встречные интересы к мэрии, сообщают в ЦДЖ. Например, участок на Ипподромской перед Заксобранием превратился из выгодного актива, за который соперничали девелоперы, в неликвид из-за внезапных планов областных властей обустроить там сквер. Надо договариваться с мэрией о достаточно доходном выкупе или мене.

С января не даем

Как следует из проекта генплана, представленного депутатам начальником отдела территориального планирования МБУ «Институт градостроительного планирования Алексеем Нестеркиным, в нем определены 43 площадки комплексного развития жилищного строительства, общественно-делового и спортивно-рекреационного назначения. Эти территории сосредоточены в основном не на периферии города, как было ранее, а на территориях, приближенных к центральным его частям. Всего выделены около тысячи гектаров реконструкции индивидуальной застройки под многоэтажную общественно-деловую и иную функцию, около 500 гектаров под новое строительство и 66 гектаров промышленных территорий, большей частью в центре города.

Также территории, приближенные к жилью, предусмотрены в перспективе реновации, сообщает Нестеркин.

В то же время жилая застройка уже фактически становится явью, причем отнюдь не в центральных районах.

Хотел бы попросить протокольно отметить и отдельно рассмотреть на комиссии вопрос застройки территории, сопряженной с улицами Серафимовича, Титова, сказал вице-спикер горсовета Николай Тямин.

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

Активность застройщиков намечается и в другом отдаленном районе — Первомайском.

Матвеевский переезд, приводит пример председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавскиий. Нам на встрече было сказано, что пока глобальной стройки не будет, решим вопрос с Матвеевским переездом. Мы к этому отнеслись с пониманием, что генплан принимать надо. Но есть такой момент: на въезде на КСМ один гектар уже под застройку отдали буквально в этом году, еще 7 гектаров на «Радиостанцию» уходят. Плюс «Сокольники» строятся. Как оттуда будут выезжать жители? Они уже сейчас часами стоят в пробках.

Как сообщает Алексей Кондратьев, между первой и второй редакциями генплана произошло еще одно принципиальное изменение, касающееся жилищной застройки. С января разрешения на застройку выдаются только в том случае, если компания-застройщик предусматривает, помимо жилья, и возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Нам сейчас необходимо, чтобы, пока не заработает федеральный закон о комплексном развитии территорий, строительство на этих территориях не осуществлялось, говорит чиновник. Мы сейчас не выдаем градостроительные планы для проектирования объектов там, где 2-3 земельных участка выкуплены, пока не будет заключен договор на комплексное развитие территории. И здесь нам нужна поддержка депутатского корпуса. Предлагаю комиссии создать рабочую группу и поддержать в той части, чтобы не выдавать документы, потому что это только усугубит ситуацию.

Цирк с имитацией бурной деятельности

Как отметили некоторые из депутатов, при обсуждении проекта генплана по-прежнему, «за кадром» остались одни из самых болезненных его мест. Исправления никак не затрагивают такие точки, как территория бывшего детского лагеря «Юный медик», южное кладбище, снесенную школу №54 и другие, не говоря уже про печально знаменитый сквер на Демакова, который недавно стал предметом судебного разбирательства с подачи городской прокуратуры.

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Эти дополнения могли быть учтены не в генеральном плане, а в правилах землепользования, отмечает депутат Игорь Украинцев. Политическая осторожность мэра нам затянула принятие одного и того же по сути генплана. У меня по-прежнему претензии по лесам, более локальные претензии по Заельцовскому району. Этот генплан, конечно, лучше, чем предыдущий. Но говоря по факту: три месяца доработки — и мы имеем три очень небольших изменения. Стоило ли устраивать цирк с имитацией бурной деятельности?

Как заявил в ответ вице-мэр Кондратьев, нет предела совершенству: те или иные изменения возможны и в рамках представленной редакции генплана без громоздкой процедуры его отзыва и новой доработки.

Объективно времени, чтобы в регламентные сроки «додавить» этот документ, выйти на сессию, не было, счет шел на дни, поясняет чиновник. Муниципалитет может доработать генплан с учетом публичных слушаний. Рассмотрели в протоколе обращения конкретных участников публичных слушаний, поняли, что это можно осуществить. Где была возможность сделать через ПЗЗ, там сделали, где можно регулировать слушаниями генплан, сделали доработку в этой части.

Напомним, что утвердить изменения генплана Совету депутатов Новосибирска предстоит на сессии 24 марта.

Фото: pixabay.com, автор-OtoZapletal

1 574

Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство Горсовет Генплан Новосибирска


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

16/03/2021, 14:09

Новосибирская область увеличила отчисления по налогам в федеральный бюджет

16/03/2021, 13:42

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

16/03/2021, 13:28

Руководителей двух бюджетных организаций предупредила прокуратура

16/03/2021, 12:32
Новости компаний

Банк УРАЛСИБ запустил коммерческую ипотеку для физических лиц

16/03/2021, 13:22

Новосибирские магазины могут подключиться к Яндекс.Маркету по новой модели

16/03/2021, 12:27

В Россельхозбанке состоялось заседание Совета Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов региона

16/03/2021, 12:11

ВТБ приглашает акционеров войти в Консультационный совет

16/03/2021, 10:42

В Банке Акцепт повысили ставки по вкладам!

16/03/2021, 10:21

Экономика

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Как начать бизнес через соцконтракт

Финансы

Финансовые пирамиды в кредитовании

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

Политика

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Аренда жилья на курортах юга России подорожало

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Общество

Аню Сатушеву спасет операция

Аню Сатушеву спасет операция

Проверь свое здоровье!

Начинают просыпаться клещи

Скончался бывший зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко

Спецпоказ фильма Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта «Снега больше не будет»

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска