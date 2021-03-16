Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

Самолет Airbus A320neo, следовавший по маршруту Новосибирск-Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок с двигателем. На борту воздушного судна находились 154 пассажира, из них 1 ребёнок, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

— После взлета из аэропорта «Толмачёво» г. Новосибирска сработал датчик отказа правого двигателя, командир воздушного судна принял решение о возврате самолета в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачёво г. Новосибирска, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате авиационного инцидента никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал.

Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.