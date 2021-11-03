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Банк Уралсиб запустил новый пакет премиальных услуг

  • 03/11/2021, 11:03
Банк Уралсиб предлагает клиентам – физическим лицам новый премиальный пакет услуг Premium.

Новости компанийКроме того, в линейке Уралсиба появился пакет Premium Light, который позволяет получать обслуживание в приоритетном порядке, а также доступ к финансовым и нефинансовым привилегиям.

Теперь обслуживание премиальных клиентов в Уралсибе стало проще, понятнее и удобнее. В частности, с 1 ноября снижен порог входа по клиентскому портфелю1 для бесплатного обслуживания премиального пакета Premium, – с 3 до 2 миллионов рублей, а также появились новые критерии бесплатности, в том числе гибридные (расходные операции по карте от 150 тыс. рублей, или комбинация расходных операций по карте от 75 тыс. рублей с клиентским портфелем от 1 млн рублей или поступлениями на счет от 150 тыс. рублей).

При открытии пакета услуг Premium клиентам выпускаются карты высокой категории – Masterсard World Elite и Visa Signature Банка Уралсиб в трех валютах (рубли РФ, доллары США и евро). Текущий счет можно открыть в 6 валютах: рублях РФ, долларах США и евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Кроме того, владельцам пакета Premium доступны повышенные процентные ставки по срочным вкладам и накопительным счетам, а также широкие возможности для инвестирования. Новые клиенты Банка Уралсиб также могут открыть специальный вклад «Удачный старт»2, максимальная доходность которого составляет 7,7% в рублях РФ, а также накопительный счет «Первый»3 с процентной ставкой до 6,5% годовых в рублях.

За каждым клиентом Уралсиба, открывшим пакет Premium, закрепляется персональный менеджер, а обслуживание производится в приоритетном порядке и в выделенных зонах в офисах Банка Уралсиб. Также для них действует премиальная линия контакт-центра банка.

Среди других преимуществ премиального пакета услуг – возможность возместить расходы на такси до 2000 рублей в месяц в виде кешбэка, до 24 бесплатных проходов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key; а также программа страхования в путешествиях на всю семью до 300 000 евро, включая активные виды отдыха. Кроме того, в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус»4 предусмотрен кешбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот – 400 тысяч рублей).

Клиентам также доступен специальный пакет услуг Premium Light. Порог входа по клиентскому портфелю для этого пакета услуг – от 1 млн рублей или любой из других критериев бесплатности (расходные операции по карте от 75 тыс. руб, поступления на счет от 150 тыс. руб или комбинация портфеля от 500 тыс. руб и расходных операций по карте от 50 тыс. руб.). Держателям пакет услуг Premium Light доступно приоритетное обслуживание в офисах банка и премиальная линия контакт-центра банка. Также в рамках пакета услуг Premium Light выпускаются карты Masterсard Balck Edition и Visa Signature. Кроме того, владельцу пакета услуг доступны сервисы: программа страхования в путешествиях на всю семью до 50 000 евро, включая активный виды отдыха, и доступ (включая 2 бесплатных прохода) в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key. В рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус» предусмотрен кешбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот – 400 тысяч рублей).

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-25-00, а также на сайте Банка Уралсиб (ПАО).

1 Под Портфелем понимаются собственные денежные средства на всех счетах клиента в Банке Уралсиб, а также размещенные в продуктах партнеров банка.

2 Условия действительны на 01.11.2021 г. Доступен для открытия новым либо неактивным клиентам – физическим лицам (неактивным клиентом считается существующий клиент Банка, у которого за предыдущие 1825 дней (до момента открытия Вклада) не было новых открытых кредитных продуктов, дебетовых и/или кредитных карт, инвестиционных, страховых продуктов; не было финансовых операций по счетам Клиента, проведенных по инициативе Клиента; объем денежных средств, размещенных в срочных вкладах или счетах, не превышал в течение указанного периода сумму в 100 000 руб.). Минимальная сумма срочного Вклада (депозита) «Удачный старт» 2 000 000 рублей. Размер процентной ставки зависит от срока Вклада. Процентные ставки (годовых): 181 день – 6,0%, 1100 дней – 7,7%. По вкладу дополнительные взносы, расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока Вклада, проценты при выплате перечисляются на отдельный счет. При досрочном востребовании Вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Продление невостребованного Вклада осуществляется автоматически на следующих условиях: срок – аналогично первоначальному сроку Вклада «Удачный старт», ставка определяется ставкой по вкладу «Доход» соответствующего срока, установленной для вкладов, открываемых при личной явке в офис Банка, и действующей на дату продления Вклада. Вклад доступен для открытия в офисах Банка в рамках Пакета услуг «Premium», «Прайвет». Подробная информация по условиям вклада на сайте Банка www.uralsib.ru. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015.

3 Условия действительны на 01.11.2021 г. Счет «Первый» может быть открыт только в Офисе Банка новым либо неактивным Клиентом (неактивным Клиентом считается существующий клиент Банка, у которого за предыдущие 1825 дней (до момента открытия Счета) не было новых открытых кредитных продуктов, дебетовых и/или кредитных карт, инвестиционных, страховых продуктов; не было финансовых операций по счетам Клиента, проведенных по инициативе Клиента; объем денежных средств, размещенных в срочных вкладах или счетах, не превышал в течение указанного периода сумму в 100 000 руб.).

В случае закрытия Пакета услуг «Premium», в рамках которого был открыт Счет тарифного плана «Первый», к данному Счету применяется Тарифный план «Накопительный счет». Тарифный план меняется Банком автоматически с первого дня процентного периода (месяца), следующего за процентным периодом, в котором был закрыт Пакет услуг Клиента.

4 Кешбэк начисляется при обмене бонусов в программе «УРАЛСИБ Бонус» на сумму покупки за прошлый месяц в рублях по Карте в размере от 1 500 до 50 000 рублей. Бонусы начисляются за покупки по Карте из расчета 1 бонус =1 рубль в размере до 3% от суммы покупок в месяц (некоторые покупки не учитываются): 1% – в течение первого месяца после регистрации в Программе, со второго – при сумме трат по всем Картам клиента с Программой от 10 000 рублей (некоторые покупки не учитываются, список); 1% – при задолженности по любой карте Банка от 5 000 рублей или при остатке кредита от 100 000 рублей на начало месяца; 1% – с пакетом услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет», «Premium Light», «Premium», (соответственно «Премиум Лайт», «Премиум») в течение 3 месяцев или при задолженности по любой карте Банка от 15 000 рублей в месяц. Максимальный объем покупок в месяц для начисления бонусов, – 400 000 рублей с пакетами услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет», «Premium Light», «Premium» и 200 000 рублей – для других клиентов. Бонусы аннулируются при отсутствии операций с бонусами в течение 6 месяцев, при просрочке по любому кредиту Банка от 30 дней. Срок действия бонусов – 12 месяцев.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия

Теги : финансы вклады банки Банк Уралсиб


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