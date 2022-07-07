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Банк Уралсиб запустил обновлённый пакет услуг Private

  • 07/07/2022, 10:49
В обновлённом Пакете услуг предлагается индивидуальная модель обслуживания, включающая юридическое и налоговое сопровождение, инвестиционное и портфельное консультирование и Lifestyle**.

Новости бизнесаТакже за каждым клиентом закреплен частный банкир.

При открытии пакета услуг Private клиентам выпускаются премиальные карты MIR Supreme. Клиентам доступны максимально высокие процентные ставки по срочным вкладам и накопительным счетам, а также широкие возможности для инвестирования.

Среди других преимуществ пакета услуг – возможность возместить расходы на такси до 5000 рублей в месяц в виде кешбэка, расширенная программа страхования в путешествиях на всю семью до 500 000 евро, включающая активные виды отдыха.

Кроме того, доступны специальные условия на платежи и переводы (расширенные лимиты на проведение операций по картам, снятие наличных и переводы, бесплатное снятие наличных в рублях в любых банкоматах, бесплатные переводы по Системе быстрых платежей до 500 000 рублей в месяц, а также бесплатные рублёвые переводы в сервисах дистанционного банковского обслуживания по реквизитам без ограничений).

В рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус» предусмотрен кешбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот – 400 тысяч рублей).

Получить подробную информацию о пакете услуг Private можно по телефону +7 (495) 785-19-48.

 

*Прайвет

** Стиль жизни

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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