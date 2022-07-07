Симфонический оркестр записывает музыку для корейской труппы Universal Ballet

«Это третий проект, который мы создаем по заказу наших коллег из Южной Кореи. Впервые сотрудничество с Universal Ballet мы начали в 2015 году – тогда по их заказу были записаны фрагменты балетов Петра Чайковского, из которых хореограф Брайан Ю создал балет The Love of Chunhyang. В 2016 году мы записали музыку трех балетов Чайковского – «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Предыдущая работа прошла успешно, и в этом сезоне мы снова работаем над балетной классикой», — рассказывает Николай Сизиков, директор Новосибирского академического симфонического оркестра.

С оркестром работает дирижер Михаил Грановский. Маэстро отмечает, что новосибирский коллектив был выбран для записи по его инициативе: «Я работаю с Новосибирским академическим симфоническим оркестром с 2010 года и считаю его одним из лучших оркестров страны». Маэстро подчеркивает, что специфика балетного жанра диктует оркестру определенные условия: музыка записывается в тех темпах, с которыми будут работать корейские танцовщики, поэтому в звукозаписывающем процессе участвует концертмейстер труппы Universal Ballet: «Наши связи с корейскими коллегами прочные, как бы ни было тяжело, они смогли отправить в Новосибирск очень сложным маршрутом пианистку мисс О Ын Кёнг. Она консультирует нас, выходит на связь с корейскими коллегами и помогает в записи».

Звукозапись осуществляется с конца июня в Концертном зале имени Каца при совместном участии звукорежиссеров Новосибирской и Московской филармоний – процессом руководит Павел Лаврененков, главный звукорежиссер Концертного зала имени Чайковского. На сцене установлены 32 микрофона по группам и еще несколько общих микрофонов на весь оркестр. «Наша задача сделать так, чтобы запись была идеальной – чтобы она звучала хорошо и в кабинете директора корейского балета, и на сцене для тысяч слушателей. Поэтому мы записываем так, как это принято во всем мире – по фрагментам, добиваясь идеального звучания», — отметил Павел Лаврененков. Звукорежиссер рассказывает, что дальнейшая работа по сведению звука длится не менее полугода.

Процесс записи уже на финальной стадии. Балет «Жизель» Адана полностью записан оркестром, работа над «Дон Кихотом» Минкуса будет продолжаться еще в течение недели. По завершении Новосибирский академический симфонический оркестр уйдет в отпуск, а с августа коллектив начнет подготовку к новому концертному сезону.

Universal Ballet существует около 30 лет и является одной из двух крупнейших балетных трупп Сеула. Важную роль в становлении труппы сыграл известный российский хореограф Олег Виноградов, на протяжении 20 лет являвшийся главным хореографом Мариинского театра. Сегодня в состав балета входят танцовщики из Кореи, России, Италии и США, в репертуаре труппы в основном балетная классика.