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Мультфильмы, комиксы и блокбастеры: предпочтения новосибирцев в видеосервисе Wink

  • 07/07/2022, 10:43
«Ростелеком» составил рейтинг самых популярных фильмов, которые посмотрели новосибирские пользователи цифрового видеосервиса Wink за 6 месяцев этого года.

новости бизнесаПервое место занял «Веном 2» (16+) — картина, основанная на персонаже из комиксов с Томом Харди в главной роли.

Также среди лучших оказались: оскаровский мультфильм «Энканто» (6+), семейное кино «Большой красный пес Клиффорд» (6+), еще одна фантастика по комиксам «Вечные» (18+), анимационный мюзикл про поющих животных-музыкантов «Зверопой 2» (6+) и драма Ридли Скотта о знаменитой модной империи мира «Дом Gucci» (18+).

«Wink входит в число трех крупнейших онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков, которые платят за контент. Это объясняется тем, что в нашем цифровом видеосервисе можно найти кино, сериалы, мультфильмы или концерты на любой вкус. Кроме того, Wink – это ресурс для всей семьи, что и доказывает очередной рейтинг просмотров», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Настроить Wink легко и просто, при этом одна учетная запись распространяется сразу на 5 устройств, чтобы начать просмотр дома, а продолжить на даче. Также фильмы или сериалы удобно загружать на мобильные устройства, чтобы смотреть их там, где нет интернета. Особенно эта опция востребована у семей: в дороге детям можно включить любимые мультики, чтобы отвлечь их или успокоить.

Жители Новосибирской области могут подключить в одном пакете домашний интернет с ТВ и онлайн-кинотеатром, чтобы пользоваться услугами в комплексе и тем самым экономить на счетах. Подробнее узнать о доступных подписках на видеосервис Wink можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : телеком Ростелеком Wink


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