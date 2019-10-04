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Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами

  • 04/10/2019, 11:32
В чате можно проконсультироваться со специалистом Банка по продуктам и услугам, а также получить оперативный ответ на вопрос, касающийся обслуживания.

Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный аккаунт в мессенджере WhatsApp, который стал еще одним официальным каналом коммуникации Банка с клиентами. Запуск сервиса обеспечила коммуникационная платформа для бизнеса Infobip совместно с чат-платформой LiveTex.

Начать диалог с Банком УРАЛСИБ можно по номеру ‪+7-915-173‑62‑32, предварительно добавив данный номер в список контактов, или перейдя по ссылке.

В чате можно проконсультироваться со специалистом Банка по продуктам и услугам, а также получить оперативный ответ на вопрос, касающийся обслуживания. В планах Банка УРАЛСИБ – внедрение в официальный WhatsApp-канал чат-бота, который позволит уменьшить время ожидания клиентом ответа от специалиста.

— Для нас важно, чтобы клиенты, общаясь со специалистами службы поддержки, чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы подключили канал WhatsApp, где клиенты могут общаться с нами так же легко, как со своими друзьями и близкими. Надеемся, что он станет одним из основных каналов коммуникации наряду с чатами в мобильном приложении,  Интернет-банке и голосовыми обращениями в традиционный контакт-центр, отмечает Начальник Управления контакт-центра ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максим Фомин.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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