Подписано соглашение о развитии цифровых технологий электросетей Новосибирской области

В ходе Российской энергетической недели в Москве заключено соглашение о взаимодействии между правительством Новосибирской области, ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и ассоциацией «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика»». Соглашение направлено на развитие цифровых технологий электрических сетей Новосибирской области и Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Свои подписи под соглашением поставили Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин и исполнительный директор Ассоциации «Специализированная организация промышленного кластера «Цифровая энергетика»» Алексей Шибанов.

— Мы надеемся, что это будет совместная инициатива сибирских регионов по созданию кластера цифровых предприятий под названием «Цифровая энергетика». Сам кластер, а также первые изделия и разработки в сфере энергетики уже презентовали на Тенхнопроме-2019. «МРСК Сибири» заинтересована в этих изделиях, в технических решениях новосибирских разработчиков и промышленников, и планирует оказывать содействие становлению и развитию кластера «Цифровая энергетика» в Новосибирской области, — отметил Андрей Травников.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между электросетевой компанией и Правительством Новосибирской области будет способствовать обеспечению надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей, а также повышению инвестиционного потенциала региона.

— Для нас соглашение – это тоже очень важный документ. Он говорит, что мы будем двигаться и развиваться дальше вместе с партнёрами. Мы знаем, какая сильная научная школа в Новосибирске, и этим необходимо пользоваться. Если говорить об Ассоциации, то со многими её членами мы уже сотрудничаем. Это соглашение я считаю первым шагом к разработке новых технологий по цифровизации энергокомплекса Сибири, – подчеркнул Павел Акилин.

Отмечается, что целью заключённого соглашения является организация и выполнение совместных действий сторон, направленных на исполнение ведомственного проекта ПАО «Россети» «Цифровая энергетика» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в части цифровизации электроэнергетики, электросетевого комплекса Российской Федерации на территории Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области