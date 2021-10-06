Банк Уралсиб запустил рекламную кампанию продуктов для малого бизнеса

Она является частью большой комплексной федеральной кампании банка, стартовавшей в августе текущего года. В качестве приоритетных площадок для ее проведения были выбраны федеральные ТВ-каналы, кабельные и спутниковые каналы, ключевые медийные интернет-площадки, федеральные радиостанции и наружная реклама – с упором на диджитальные форматы.

Флагман кампании – телевизионный рекламный ролик с близнецами-антагонистами, которых блестяще сыграл Максим Галкин. В этом сюжете они обсуждают новый пакет услуг для малого бизнеса «Макс». Герои в своих привычных амплуа: Пугалкин пугает себя и других надуманными страхами по поводу использования банковских услуг, а Галкин – уверенно раскладывает все по полочкам, демонстрируя преимущества и выгоды расчетно-кассового обслуживания от Уралсиба. Финал вполне закономерен – Пугалкин неизбежно расстается со своими страхами и становится уверенным и преданным клиентом банка.

Банк Уралсиб запустил новый пакет услуг «Макс» 1 октября текущего года. Выгодное предложение для малого бизнеса всего за 990 рублей в месяц включает:

50 внешних платежей в онлайн-банке

500 000 рублей – переводы физическим лицам*

500 000 рублей – снятие наличных через кассу**

300 000 рублей – внесение наличных через кассу.

К пакету могут подключиться новые клиенты Банка Уралсиб в период с 01.10.2021 года по 31.01.2022 года включительно. Всем бизнес-клиентам – бесплатное открытие бизнес-карты с одним месяцем бесплатного обслуживания и кешбэком за покупки 10%.

При подготовке к кампании был обновлен дизайн онлайн-банка для бизнеса и профильных разделов сайта Банка Уралсиб, а также оформление точек продаж, работающих с клиентами малого бизнеса, запланированы акции и подарки для клиентов.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*со счета юридического лица на счета любым физическим лицам или со счета индивидуального предпринимателя на свой счет физического лица в Банке (иные переводы индивидуального предпринимателя на счета физических лиц — до 100 тыс. руб./мес)

** за исключением снятия наличных для выплаты заработной платы и выплат социального характера