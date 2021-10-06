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Ученые считают, что нужно проводить массовое тестирование на антитела к COVID-19

  • 06/10/2021, 10:00
Автор:
Новости Новосибирска
Чтобы определять реальную статистику больных и сроки ревакцинации.

Ситуацию с COVID-19 обсудили участники экспертной дискуссии в рамках форума OpenBio-2021. Одним из ключевых тезисов стала констатация факта: идет рост смертности в России на фоне низких темпов вакцинации и новой волны коронавируса.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов привел данные мировой статистики. В России на 5 октября 29% граждан завершили курс вакцинации и 33,1% — получили одну дозу. Для сравнения, в Великобритании привиты более 70% населения, в материковом Китае — почти 80%. Смертность в этих странах находится на низком уровне.

— В России третью неделю мы наблюдаем повышение заболеваемости и смертности. По всей видимости, из-за низкого процента вакцинации. При этом темпы вакцинации у нас падают, и это неправильно, — констатировал Нетесов. — По мировой статистике, наиболее высокий уровень смертности наблюдается у непривитой части населения.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин добавил, что только в Москве за время исследований ученые института выявили более 60 вариантов модификации вируса «Дельта».

— Текущие данные говорят о том, что у нас пока нет серьезных проблем с исходным штаммом и эффективность вакцины критично не меняется, но снижение эффективности мы наблюдаем, — подчеркнул Гущин.

Все участники круглого стола говорили о необходимости ревакцинации. Над этой темой сейчас работают многие исследовательские центры. В частности, определяются сроки, когда вакцину нужно вводить повторно. К примеру, в Израиле, где сейчас наблюдается подъем заболеваемости, уже началась массовая ревакцинация населения.

— Сейчас необходимо понимать, насколько будет отличаться эффективность ревакцинации. Хотелось бы, чтобы больше организаций участвовало в этой оценке. Так мы сможем вовремя адаптировать средства лечения и диагностики, — пояснил Гущин.

Директор НИИ СД АО «Вектор-Бест» Михаил Рукавишников поясняет, что одной из ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются вирусологи, является тот факт, что антитела к ковиду сохраняются очень плохо, а их титр падает достаточно быстро: в 10 раз за 5 месяцев, то есть в 2 раза быстрее, чем естественный.

— К сожалению, у нас до сих пор не рекомендуется массовое применение серологических тестов. А между тем, судя по статистике, которую получаем и мы, и наши коллеги, люди должны регулярно, минимум раз в полгода проверяться на антитела, — комментирует Рукавишников. — К сожалению, за 2 года пандемии лечение ковида не стало лучше, Наличие антител — единственный критерий, что вы хоть как-то защищены от инфекции. Но никто не хочет смотреть защиту. Почему — не знаю.

Судя по результатам, полученным в результате исследований компании, настораживающим уровнем антител является титр менее 100 единиц. При таком результате желательна ревакцинация. Большинство участников дискуссии отмечали, что она дает хороший эффект через полгода после первой прививки. Но здесь много индивидуальных факторов, которые определяются только после сдачи теста на антитела.

— Только массовое тестирование в больших масштабах позволяет выявить инфекцию, причем не тяжелые формы ковида, а начальные стадии, когда при должной медикаментозной поддержке можно радикально облегчить лечение и снизить смертность при заболевании, — добавляет заведующий лабораторией ПЦР-диагностики АО «Вектор-Бест» Михаил Иванов.

При этом ученые признают, что в обществе сохраняется недоверие к вакцинам, и во многом это обусловлено большим количеством зарегистрированных тест-систем (более 110) и тестов на вирусную РНК (40), которые представлены на рынке и результаты которых сложно сравнивать. Кроме того, постоянно появляются новые несовершенные практики, тесты проводятся на неподготовленных площадях, выросло увлечение экспресс-методиками с низкой чувствительностью, работающими при острых формах, но бесполезными при ранней диагностике бессимптомных форм, достаточно распространена практика обращения за отрицательными тестами.

А между тем эпидемия продолжается, и в России уже начинается четвертая волна коронавируса.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 5 октября в регионе зарегистрированы 64386 случаев коронавируса (+169 за сутки), в том числе у 5512 детей. 50893 пациента полностью выздоровели (+124 за сутки). Скончались 11 пациентов: мужчины в возрасте 67, 68, 72, 83, 84 лет, двое женщин в возрасте 62 лет и женщины в возрасте 71 и 81 года, 72 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3044 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2092 пациента, в том числе 31 ребенок. В отделениях реанимации находятся 230 человек. На ИВЛ — 26 пациентов. Всего в Новосибирской области сделаны 2549899 тестов на коронавирус.

Фото Никиты Дюганова

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Рубрики : Общество Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирск Кольцово

Теги : ученые тест на антитела разработки коронавирус


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