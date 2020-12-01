Банк УРАЛСИБ запустил сервис для бизнеса по работе с самозанятыми

Сервис автоматически проверяет регистрацию физлица в качестве самозанятого, позволяет составлять и заключать договора и другие документы в электронном виде, оплачивать услуги самозанятых, формировать специализированные чеки и взаимодействовать с ФНС.

Подключиться к сервису можно, направив заявку в свободной форме на электронный адрес selfe@uralsib.ru с указанием своего номера телефона или электронной почты.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Фото предоставлено пресс-службой компании