В Новосибирске пройдет Отраслевой предпринимательский онлайн-форум inTech 2020

На мероприятия форума приглашаются предприниматели и разработчики, которые желают узнать существующих возможностях финансирования бизнеса и исследовательских проектов и обсудить современные технологические тренды.

В первый день форума представители региональных и федеральных институтов развития расскажут о том, какую поддержку может получить малый бизнес уже сейчас, какие государственные программы финансирования действительно работают, а какие нет. Также в рамках форума пройдет финал конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям для молодых исследователей.

Мероприятия второго дня будут посвящены возможностям выхода на глобальные рынки и венчуру. Спикеры поделятся реальными кейсами привлечения частных инвестиций в хай-тек проекты и расскажут, как избежать типичных ошибок. Кроме того, эксперты более детально расскажут об автоматизации бизнес-процессов, бережливом производстве, технической поддержке hardware-продуктов и дадут простые практические инструменты для цифровизации и продвижения стартапов.

Форум пройдет в онлайн-режиме на платформе Zoom. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте.

— В рамках форума мы постараемся дать полезную для стартаперов информацию по актуальным сегодня мерам поддержки и возможностям профинансировать свой проект или разработку. Компетентные предприниматели и руководители инфраструктуры поддержки, принимающие решения, ответят на вопросы и предложат инструменты для развития исследовательских проектов и малого бизнеса, которые можно применять уже сейчас, — отметил исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», представитель Фонда содействия инновациям в Новосибирской области Алексей Логвинский.

По его словам, отдельное внимание заслуживает тема цифровизации. В 2020 году состоялся стремительный переход бизнеса в онлайн-режим, сменились каналы коммуникации с клиентами и партнерами. Поэтому во второй день форума мы дадим практические инструменты цифровизации и продвижения бизнеса, которые не требуют значительных затрат и которые возможно применять даже неспециалистам

— Мы не случайно выбрали формат форума – это отличная возможность для участников активно включаться в дискуссию, рассказывать о своем опыте, знакомиться, обмениваться контактами и задавать вопросы экспертам, — отметил Алексей Логвинский. — Приглашаем провести вместе с нами «ревизию» мер поддержки и сформулировать задачи, отвечающие современным потребностям разработчиков и предпринимателей для институтов развития, в том числе и для бизнес-инкубатора Академпарка».

С программой форума можно ознакомиться на сайте.

Организаторами форума inTech 2020 выступают Технопарк Новосибирского Академгородка и Центр «Мой бизнес». Форум проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Партнеры мероприятия: Фонд содействия инновациям, АО «Корпорация «МСП», сообщество приборостроителей Конвеерум, международное сообщество предпринимателей Go Global World.

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Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»