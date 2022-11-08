Минпросвещения проведет экспертизу школьных учебников в поиске пропаганды ЛГБТ

По сообщению газеты «Ведомости», проверку проведет научно-методический совет по учебникам, в состав которого чиновники различного уровня, представители общественных и некоммерческих организаций, в т. ч. научных и образовательных. Длиться она будет до 30 дней. А после школьные пособия передадут на государственную экспертизу.

Чтобы пройти такую проверку, учебник должен вызывать желание учиться, развивать интеллектуальную и творческую деятельность учеников, формировать у них критичность мышления и российскую гражданскую идентичность. Такие требования уже предъявлялись ранее, но на сегодняшний день их количество заметно возросло.

Теперь учебники должны содержать информацию, которая верно отображает госграницы России и границы ее регионов, в них должна полностью отсутствовать пропаганда ЛГБТ и сфабрикованные факты, в том числе о Великой Отечественной войне. Отмечается, что учебники не должны популяризировать самоубийства, употребление наркотиков, табака и алкоголя, азартные игры, бродяжничество и проституцию.