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Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитования

  • 21/12/2022, 09:53
Банк «Уралсиб» запустил новую программу автокредитования – совместно с официальным дилером Subaru ООО «Санрайз Групп».

банк УралсибКредит в рамках программы предоставляется на новые автомобили Subaru, купленные в «Санрайз Групп» в г. Москве.

Покупатель автомобиля может взять кредит в рамках одного из тарифов с выгодной ставкой:

  • Тариф «Subaru Первый» – 1% годовых;
  • Тариф «Subaru Рассрочка» – 0,01% годовых.

Размер ставки не зависит от наличия полисов КАСКО и страхования жизни. Сумма кредита – от 100 000 до 4 000 000 рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования – 36 и 60 месяцев. Возможно оформление кредитов с остаточным платежом.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст — от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее трех месяцев. Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредита можно в отделениях банка, по телефону: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : банки Банк Уралсиб автокредитование


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