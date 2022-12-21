Почему увольняться перед Новым годом невыгодно

Какое время года лучше выбрать для увольнения, в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин. Специалист считает, что максимально выгодно для сотрудника менять работу в начале года. Закон предоставляет единые гарантии независимо от времени увольнения, но при этом тринадцатая зарплата в ряде компаний начисляется только при условии, если сотрудник проработал там весь год.

Южалин отметил, что, чтобы получить все причитающиеся выплаты, увольняться стоит уже в следующем году.

— Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска — все, что предусмотрено трудовым договором, — заключил эксперт.

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