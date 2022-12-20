Рекламодателям

Начальник Центра организации дорожного движения задержан за взятку

  • 20/12/2022, 19:22
взятка в особо крупном размере
За участие в госконтрактах и последующую приёмку работ коммерческой структуры.

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководителя государственного казённого учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По версии следствия за определённую сумму подозреваемый должен был посодействовать нескольким коммерческим организациях в выигрыше торгов и последующего заключения с ними госконтракта.

Фигурант предложил предпринимателю, представляющему интересы двух коммерческих организаций, передать ему взятку не менее 4 млн рублей за общее покровительство предпринимателя и представляемых им организаций, сообщают в управлении версию следствия. Указанными организациями оказывались услуги по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, по установке автоматизированной системы для контроля пассажиропотока. Взятка предназначалась за обеспечение победы двух фирм в электронных аукционах, заключение с ними госконтрактов и за приемку и оплату выполненных работ со стороны ГКУ «ЦОДД».

По информации издания «Коммерсант», речь может идти о бывшем сотруднике правоохранительных органов Вячеславе Трещеве.

Передача взятки, по информации следователей, состоялась при сопровождении сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

19 декабря 2022 года фигурант, находясь по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1,2 млн. рублей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время подозреваемый задержан, у него дома проведён обыск. Кроме того, продолжается сбор доказательств по данному делу.

 

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле в отношении подозреваемого во взятке бывшего чиновника минЖКХ Новосибирской области.

Фото: скрин видео УФСБ по Новосибирской области

241

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник Центр организации дорожного движения коррупция взятка в особо крупном размере


Спецоперация на Украине

«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
Спикер Думы Володин призвал приравнять «погибших за Родину» бойцов ЧВК и военнослужащих
20/12/22 14:59
«Черные трансплантологи» прибыли в ДНР
12/12/22 17:41
Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне

Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне

Компания планирует закупить самокаты в Китае.
Читать статью >>
В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам

А также сохранения спроса на льготную ипотеку.
Читать статью >>
недвижимость

Строительная фирма «Проспект»: проверено временем

К своему 25-летнему юбилею компания заняла устойчивые позиции на рынке жилищного строительства Новосибирска. В наукограде Кольцово «Проспект» строит целые микрорайоны.
Читать статью >>

Новогодние гирлянды в Новосибирске дают сбой

Глава города готов лично научить подчинённых приводить в порядок электротехнику.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Бурденюк, региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит»

«Внятные концепции по переформатированию торговых центров до сих пор не появились»

Региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске, основатель ООО «Отелит» Евгений Бурденюк ― о том, как выживают торговые центры в регионах Сибири и какова вероятность их банкротства.
Все материалы
Лента новостей

Whoosh увеличит парк самокатов на 55% в новом сезоне

20/12/2022, 18:50

Первый частный отель откроется в Норильске в январе 2023 года

20/12/2022, 17:59

Прокуратура раскритиковала работу правительства Омской области

20/12/2022, 16:31

В 2023 году банкиры ожидают снижения ставок по вкладам

20/12/2022, 15:15
Популярное

За осквернение георгиевской ленты грозит штраф до 5 млн рублей

20/12/2022, 17:39

В России cупруги стали чаще подавать на развод в надежде получить пособие

20/12/2022, 11:28

Утвержден порядок назначения и выплаты универсального пособия на детей и беременным женщинам

19/12/2022, 17:43
Новости компаний

ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%

20/12/2022, 14:30

Новосибирский производитель масла нарастит производство благодаря нацпроекту

20/12/2022, 12:16

Банк «Левобережный» вошел в топ-50 лучших банковских сайтов РФ на конец 2022 года

20/12/2022, 12:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска