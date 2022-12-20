Начальник Центра организации дорожного движения задержан за взятку

В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководителя государственного казённого учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения». Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. По версии следствия за определённую сумму подозреваемый должен был посодействовать нескольким коммерческим организациях в выигрыше торгов и последующего заключения с ними госконтракта.

— Фигурант предложил предпринимателю, представляющему интересы двух коммерческих организаций, передать ему взятку не менее 4 млн рублей за общее покровительство предпринимателя и представляемых им организаций, — сообщают в управлении версию следствия. — Указанными организациями оказывались услуги по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, по установке автоматизированной системы для контроля пассажиропотока. Взятка предназначалась за обеспечение победы двух фирм в электронных аукционах, заключение с ними госконтрактов и за приемку и оплату выполненных работ со стороны ГКУ «ЦОДД».

По информации издания «Коммерсант», речь может идти о бывшем сотруднике правоохранительных органов Вячеславе Трещеве.

Передача взятки, по информации следователей, состоялась при сопровождении сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

— 19 декабря 2022 года фигурант, находясь по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме 1,2 млн. рублей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, — сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время подозреваемый задержан, у него дома проведён обыск. Кроме того, продолжается сбор доказательств по данному делу.

Ранее редакция рассказывала об уголовном деле в отношении подозреваемого во взятке бывшего чиновника минЖКХ Новосибирской области.