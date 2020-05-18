Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»

Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение периода акселерации команду стартапа сопровождают ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком. Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

Платформы и решения для Machine Learning — моделей;

Решения для цифровизации клиентского опыта МСБ;

Системы распознавания речи и идентификации клиента по голосу

Скоринг клиентов – физических и юридических лиц;

Сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

Оптимизация внутренних процессов, автоматизация и роботизация, в том числе — распознавание документов, цифровизация архивов.

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 25 мая 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой банка