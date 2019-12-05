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Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

Сообщение банка о намерениях обратиться в Арбитражный суд размещено на Федресурсе.
  • 05/12/2019, 15:39
Банк ВТБ потребует банкротства «Купинского мороженого»

ПАО Банк «ВТБ» заявило о намерении требовать банкротства новосибирской компании, ООО «Купинское мороженое». Соответствующее сообщение размещено в Едином федеральном реестре сведений о юрлицах. (сообщение №04580211 от 04.12.2019 года).

— Банк ВТБ на основании п. 2 и п. 2.1. ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Купинское мороженное» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства, — говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, компания ООО «Купинское мороженое» является дочерней компанией ООО «Краун Трейд». В марте 2018 года «Краун трейдинг» признана банкротом. В отношении нее весной прошлого года начато конкурсное производство. В число основных кредиторов вошло ООО «ВТБ Факторинг», входящее в группу ВТБ.

Фото из официальной группы «Купино — натуральное мороженое» ВКонтакте

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