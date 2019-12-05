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Провайдер Selectel развернул облачную платформу в Новосибирске

В проект инвестировано около 60 миллионов рублей.
  • 05/12/2019, 14:09
Провайдер Selectel развернул облачную платформу в Новосибирске

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel сообщил о запуске в Новосибирске первого регионального узла своей облачной платформы, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе рассказали, что инвестиции в проект составили около 60 миллионов рублей. Предполагается, что они окупятся в течение трех лет. Отмечается, что в новой точке присутствия доступны все функции и технологии облачной платформы Selectel по единым для всей сети ценам.

— Сегодня в Новосибирске и других городах Сибири трудно получить тот же опыт использования облаков федеральных провайдеров, что и в Москве. Это обусловлено качеством каналов связи и стоимостью трафика, а также рядом причин географического характера, — отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.

По его словам, провайдерам и интеграторам предлагаются разные варианты партнерства по моделям revenue share и white label.

Облачная платформа Selectel была представлена в 2015 году. Сегодня она предлагает широкий набор инструментов и решений — от виртуальных серверов до микросервисов и функции бессерверных вычислений. На базе облачной платформы Selectel можно развернуть простую тестовую среду или создать виртуальный дата-центр корпоративного класса.

По экспертным оценкам, Сибирский федеральный округ наряду с Центральным и Северо-западным входит в тройку лидеров по объемам потребляемых облачных услуг. По словам Олега Любимова, Новосибирская область благодаря своему экономическому и научному потенциалу находится в авангарде адаптации современных цифровых технологий.

— Последние  несколько лет российский облачный рынок непрерывно рос в объеме и развивался качественно, в первую очередь в столице.  Однако в настоящее время мы видим большой потенциал в регионах и в среднесрочной перспективе ожидаем там появление спроса, сопоставимого с Москвой и Петербургом. Этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции, внедрение информационных систем в государственных сервисах, — отмечает Олег Любимов.

До конца 2020 года Selectel планирует открыть точки присутствия в Екатеринбурге, Хабаровске, Минске и Ташкенте.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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