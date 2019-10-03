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Банк ВТБ выступает главным партнером – организатором Олимпиады «Я – профессионал»

  • 03/10/2019, 12:04
2 октября в Москве прошло торжественное открытие III сезона Олимпиады «Я — профессионал» для студентов различных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных.

ПАО Банк ВТБВсероссийская студенческая олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Банк ВТБ выступает главным партнером-организатором олимпиады с момента ее запуска. В 2018-2019 гг. в рамках Олимпиады Банк ВТБ и НИУ ВШЭ провели Зимние школы по направлениям «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». Всего за два года участниками Зимних школ стали более 500 студентов из 40 регионов страны.

Президент – Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин отметил, что олимпиада создает хорошие возможности для молодежи в регионах. Так, стажерами ВТБ за два года проведения Олимпиады стало более 70 призеров и победителей со всей страны, часть из них по итогам стажировки были трудоустроены в банк.

Олимпиада III сезона проводится в период с октября 2019 г. по март-апрель 2020 г. В этом году заявку на участие подали более 500 тыс. студентов. Задания по 68 направлениям олимпиады составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.

Фото: пресс-служба банка

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