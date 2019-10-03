Ещё шесть новых трамваев поступят в Новосибирск

Согласно поправкам в региональный бюджет, принятым сессией заксобрания, 140 млн. руб. будет выделено Новосибирску на приобретение новых трамваев. Об этом сообщил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. По его информации в рамках продолжения программы взаимодействия с республикой Беларусь предполагается приобретение шести единиц трамваев.

— Эту программу мы поддерживаем в течении нескольких лет, тем более, она затрагивает наши взаимоотношения с братской Беларусью, потому что там приобретается эта техника, — сообщает председатель комитета. — В любом случае электротранспорт надо развивать, в том числе трамвай. Надеюсь, что новые трамваи будут современными, а вслед за трамваями придёт нормальное качество полотна. Во всяком случае, Европа и весь мир развиваются так.

Напомним, что в Новосибирске создано совместное с Белоруссией предприятие по производству трамвайных вагонов модели «тяни — толкай» ООО «БКМ — Сибирь».

В то же время вопрос развития новосибирского трамвая остаётся открытым. Концессионер окончательно не определён. Ранее о соответствующих планах заявлял ряд компаний, в том числе ГК «ВИС»

По информации заксобрания всего внесено изменений в бюджет на сумму 2,5 млрд. руб. Основные статьи расходов — предоставление средств муниципалитетам на погашение задолженности по топливу и энергетическим ресурсам, на повышение в рамках исполнения майских указов президента зарплат работников бюджетной отрасли и на реализацию ряда масштабных проектов — строительства ЛДС, волейбольного центра.

Фото: Ростислав Нетисов