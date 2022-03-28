Банки блокируют карты граждан, осуществляющих спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи

В Ассоциации российских банков (АРБ) рассказали, что банки начали следовать полученным в середине марта рекомендациям ЦБ обращать особое внимание на «оптовые закупки» с целью спекуляции.

Учитывая, что ограничения ритейлеров по покупке дефицитных товаров нередко выливаются в продажу таких товаров несколькими чеками, в черный список может попасть человек, закупающийся впрок.

Выход из списка возможен через процедуру реабилитации, но с учетом неясных критериев блокировки, оспорить ее проблематично. В результате банки неохотно следуют указанию, а у многих кредитных организаций просто нет для этого возможностей.

Продавцы на местах в торговых точках зачастую обходят ограничения, отпуская нужное количество товара в одни руки, но пробивая его разными чеками. Например, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый. Таким образом, возникают пять чеков на одинаковую сумму из одной торговой точки в короткий промежуток времени. Если оплатить такую покупку картой, есть риск попасть под блокировку.