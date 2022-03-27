Обоснованность роста цен предприниматели Новосибирска активно обсуждают в соцсетях

Ситуацию с ценами на продукты и товары активно обсуждают в соцсетях не только жители, но и сами предприниматели. Многие говорят о том, что цены растут на фоне ажиотажа, и эта динамика не имеет под собой реального экономического обоснования.

— На штабе по защите продовольственной безопасности Новосибирской области при Минпромторге обсудили темпы скупки бабушками сахара, гречи, муки и соли, и, как следствие, искусственный дефицит и спекулятивные цены. Решили, что пока бабушки массово не отвлекутся на садовые участки либо цена на товар не поднимется до критичного для них уровня (а для сахара он уже достигнут), в область необходимо привозить увеличенные объемы данных продуктов, — пишет один из предпринимателей в сообществе в телеграм-канале. — Впереди Пасха — и уже есть предположение, что с яйцом тоже будет ажиотаж. Уже сейчас склады области заполнены новыми поставками буквально под завязку, и в ближайшие дни цены должны снижаться и стабилизироваться.

— Российские производители, в отличие от иностранных, уже поспешили объявить о повышении отпускных цен, ссылаясь на повышение стоимости сырья. Вот только спекуляция здесь в том, что запасы сырья они формируют минимум на 6 месяцев. У каждой сети сформирован огромный товарный запас основных продуктов. Но именно на эти сформированные еще по прошлым закупочным ценам остатки они повышают цены, пытаясь урвать побольше, — пишет предприниматель, ранее работавший в компании-ритейлере.

Судя по регулярным сообщениям органов власти, возможность для спекуляций в магазинах и на рынках перекрыта . Динамика роста цен на социально значимые товары и их наличие жестко контролируется. Многие ритейлеры из-за этого ввели ограничение на продажу единиц товара в одни руки. Однако, как пишут новосибирцы в соцсетях,: ритейл придерживает запасы на складах, чтобы продать по более высоким ценам. О том, что такие прецеденты есть, на пресс-конференции в середине марта говорил и губернатор области Андрей Травников.

Впрочем, ему парирует другой бизнесмен, который заявляет, что магазины будут поднимать цену только при повышении входной цены.

— Никто наценку увеличивать не будет, особенно в такой период, даже если отбросить патриотичность и человеколюбие и оставить только понятие «бизнес», то за необоснованное повышение обязательно спросят. Сети поднимают на основе повышения от поставщиков, поставщики — на основе повышения от производителей, производители — на основе повышения цен на составляющие или сырье. Когда смотрят на простой товар и говорят: «Он же у нас производится», но если посмотреть на составляющие, то обязательно в цепочке или упаковка, или какие-то добавки — за доллар. Цепочка очень простая, — поясняет он. — Запрет на повышение цены в рознице, сети запрещают повышать входные цены, поставщик отказывается покупать по повышенной цене у производителя — производитель в убытке и пропадает с рынка.

Возможно, именно поэтому на федеральном уровне власти неоднократно заявляли о том, что не планируют вводить госрегулирование по всем видам товаров, подчеркивая, что их отрегулирует рынок, после того как уйдет ажиотажный спрос.

При этом перекупщики активно осваивают классифайды, маркетплейсы, а также группы в соцсетях и мессенджерах. Количество объявлений о продаже продуктов и товаров по цене значительно выше, чем до объявления санкций, выросло даже визуально.

— На нашей платформе нет сахара дороже 100 рублей за 1 кг. Все спекулятивные объявления отклонены, в случае появления — будут смодерированы. В данной ситуации считаем правильным не допускать на платформе преднамеренных ценовых провокаций, — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Авито».

По другим продуктам и товарам на платформе такого жесткого мониторинга нет. Запросы, отправленные редакцией в пресс-службы Ozon, Wildberries, остались без ответа.

— При низких наценках в производстве изменение цен от поставщиков часто приводит к убыткам. Именно потому, что поднять конечную цену нельзя. Для справки: осенью, в ноябре, один кубометр сухой сосны можно было купить за 16500 рублей, а сейчас кубометр сухой сосны стоит 32000 рублей. Почти 100% рост за 3,5 месяца. И самое печальное, что это не предел. Я даже не говорю об импортных материалах, привязанных к курсу евро. И все эти цифры есть у ФНС. Прокуратуре надо только попросить у ФНС данные и разбираться, кто и почему повышает цены, — пишет один из новосибирских бизнесменов.

При этом предприниматели обращают внимание на то, что в промышленном сегменте инфляция гораздо выше, чем в потребительском. И это в конечном итоге уже оказывает или окажет влияет на потребительский сегмент.

Стоит отметить, что факт спекуляций на рынке непродовольственных товаров признают и представители органов власти. В частности, на минувшей неделе на заседании комитета по строительству регионального парламента депутаты потребовали, чтобы надзорные УФАС и прокуратура подключились к изучению ситуации по обоснованности роста цен на строительные и интерные материалы.

Впрочем, есть и иные точки зрения. Судя по комментариям, довольно много предпринимателей прямо заявляют: да, мы повышаем цены, чтобы заработать, если сейчас есть такая возможность, да, мы понимаем, что занимаемся спекуляциями. Но это 200-300 и т. д. процентов прибыли! А что вы хотели — у нас капитализм! Нам 30 лет говорили о том, что делать деньги — это круто. Об этом говорили все коучи, тренеры, всевозможные олигархи, которые поднялись на том же самом в 90-е. Какие сейчас вопросы?