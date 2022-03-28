«Завод «Экран» и «Новосибирскэнергосбыт» пришли к мировому соглашению

Как сказано в совместном пресс-релизе АО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «Новосибирский завод «Экран», согласно заключенному в феврале 2022 года мировому соглашению все споры урегулированы. Документ со стороны АО «Новосибирскэнергосбыт» подписал генеральный директор Карен Дашьян, со стороны АО «Новосибирский завод «Экран» — генеральный директор управляющей организации ООО «РИД ГРУПП» Кирилл Карманов.

АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» пришли к необходимости конструктивного разрешения противоречий путем обоюдных уступок, отказа от части предъявленных требований и направили совместные усилия на примирение сторон.

— Энергетические споры — одна из наиболее сложных категорий судебных дел, что накладывает отпечаток на специфику их рассмотрения. Правоотношения в сфере энергетики регулируются значительным количеством федеральных и отраслевых нормативных актов, которые в отдельных случаях противоречат друг другу. Кроме того, отсутствует сформированная и единообразная судебная практика, — заявляют компании.

Мировым соглашением между ними урегулированы все юридические разногласия и экономические претензии. В рамках достигнутых договоренностей стороны в течение месяца предприняли необходимые усилия для прекращения судебных разбирательств, в том числе отзыв исков друг к другу, рассматриваемых как в первой инстанции, так и в апелляционных и кассационных судах.

Данное мировое соглашение не предусматривает каких-либо компенсаций компаниям. Содержание мирового соглашения является конфиденциальным и не подлежит разглашению третьим сторонам.

Также урегулированы все споры между заводом «Экран» и основной электросетевой компанией региона: стороны нашли точки соприкосновения и приняли надлежащие меры, направленные на достижение партнерских отношений.

АО «Новосибирский завод «Экран» и АО «Новосибирскэнергосбыт» подчеркивают, что данным документом заложена основа для выстраивания и последующего поддержания бизнес-отношений, основанных на взаимном уважении, репутации и доверии.