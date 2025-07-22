Банки фиксируют растущий интерес потребителей к бесконтактным способам оплаты

Согласно информации, предоставленной банком, активность пользователей данного сервиса в среднем на 15% выше, чем у тех, кто им не пользуется. Наиболее часто он применялся для оплаты покупок в продуктовых магазинах, заведениях общепита, на автозаправочных станциях и в аптеках.

В настоящее время сервис доступен на Android-смартфонах с NFC.

Также бесконтактный способ оплаты можно применить и пользователям других банков. Среди них — Сбер, Альфа-Банк, Газпромбанк, Открытие.

Сервисы всех кредитных организаций функционируют на основе доступных технологий и направлены на развитие рынка электронных платежей, предлагая клиентам альтернативные варианты взамен международных платежных систем.