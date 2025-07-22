Власти Новосибирска не собираются вводить полный запрет на электросамокаты

В настоящее время власти Новосибирска не намерены вводить полный запрет на передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ). В департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали, что такие решения принимаются с учётом мнения горожан, в том числе соцопросов.

В мэрии напомнили, что в конце 2024 года на портале «Госуслуги» проходил опрос об отношении людей к организации движения СИМ.

— По итогам опроса чуть более половины опрошенных (58 %) не пользуются арендой самокатов и 42 % — пользуются арендой либо собственным СИМ, — сообщили в департаменте изданию Om1 Новосибирск.

Отмечается, что среди предложений по ограничению использования СИМ стали: возрастные ограничения (74 %), создание «медленных зон» (71 %), запрет на движение по узким тротуарам и улицам с интенсивным пешеходным движением (60 %), а также введение номерных знаков для СИМ (54 %). Полный запрет поддержали лишь 5 % опрошенных.

Для повышения безопасности на дорогах мэрия приняла постановление, которое определяет зоны с ограничением скорости и места, где использование СИМ запрещено.

Напомним, в мае 2025 года первый вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщал, что в мэрии рассматривается вопрос о создании отдельного управления в составе департамента дорожно-благоустроительного комплекса. Оно займется созданием необходимой инфраструктуры и обеспечением безопасного движения на велосипедах и самокатах. Весной 2025 года власти города утвердили новые правила для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но в городе пока не хватает дорожек для такого транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что медики назвали самые распространенные травмы самокатчиков в Новосибирске. Количество пациентов в больницах города резко увеличивается в период массовых гуляний.