Покровительство и попустительство директора МКУ обошлись в 2,1 млн

Суду Калининского района Новосибирска предстоит рассмотреть дело в отношении директора МКУ «Калининское» Сергея Кулешова, которого подозревают в получении взятки в крупном объеме и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Кулешова было возбуждено в марте прошлого года. В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей.

— Кулешов во исполнение достигнутой договоренности на получение им лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, и за покровительство и попустительство, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере получил лично взятку в виде денег на сумму не менее 189,2 тысячи рублей, — приводит пресс-служба суда версию следствия.

Несмотря на столь «скромную» сумму взятки, ущерб городскому бюджету от действий подозреваемого органы следствия оценивают более чем в 2 млн рублей.

— Нарушены права и законные интересы граждан и охраняемые законом интересы общества и государства в области охраны окружающей среды, выразившиеся в нарушении порядка складирования снежных масс на специально предусмотренных полигонах, оборудованных в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими нормами, — считает обвинение.

По информации сайта rusprofile.ru, МКУ «Калининское» зарегистрировано 14 января 2014 года. Права одного из учредителей осуществляет администрация Калининского района Новосибирска в лице главы района Германа Шатулы. Основной вид деятельности — деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера.