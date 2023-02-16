Рекламодателям

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года

  • 16/02/2023, 15:38
Автор:
Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
Но только на время действия кредитных каникул.

До конца 2024 года Банк России позволил кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов, которые были выданы военнослужащим, а также членам их семей на время действия кредитных каникул.

Что касается мобилизованных индивидуальных предпринимателей, то действовать будет та же мера, сообщается в информационном письме на сайте Центробанка.

Регулятор пояснил, что нововведение призвано снизить нагрузки на банки, а также поддержать доступность кредитов для военнослужащих, служащих, являющихся участниками СВО и получивших кредитные каникулы в соответствии с законом №377-ФЗ, и членов их семей.

Ранее редакция сообщала, отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы.

Фото: pixabay.com — kalhh

436

Рубрики : Общество Банки

Регионы: Россия

Теги : центробанк оценка качества кредитов кредиты кредитные каникулы банки


Спецоперация на Украине

Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года
16/02/23 15:38
Городским депутатам-военным сохранили мандаты
15/02/23 17:09
Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
взятка авиабилетами

Вынесен приговор предпринимателю за взятку авиабилетами

Работы, за которые он получил деньги из бюджета, были выполнены только «на бумаге».
Читать статью >>
пешеходная улица Ленина

Пешеходная улица Ленина: требуется санкция губернатора

Мэр Новосибирска прокомментировал предложение депутатов и строителей о постоянной пешеходизации центральной городской улицы.
Читать статью >>
метро в Новосибирске

Новосибирское метро получит более десяти пятивагонных поездов

В муниципалитете ставят задачу обновления подвижного состава. Финансовая составляющая пока не озвучивается.
Читать статью >>
парк умного отдыха

Областные власти одобрили проект «парка умного отдыха» в Кировском районе Новосибирска

Проект предусматривает строительство верфи, слободы и острога 18 века.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирская область хорошо выглядит на строительной карте

16/02/2023, 17:47

Вынесен приговор предпринимателю за взятку авиабилетами

16/02/2023, 17:45

Ученые Новосибирска создадут грузовой беспилотник с дальностью полета до 500 километров

16/02/2023, 17:38

«Алгоритм» инвестирует 255 млн рублей в увеличение добычи песка и щебня в Хакасии

16/02/2023, 17:34
Популярное

Как определить абьюзера в отношениях

16/02/2023, 17:50

В России введут «цифровые паспорта» на смартфонах в виде QR-кода

16/02/2023, 12:01

Издательства «Эксмо-АСТ» планируют выпускать пересказы книг, на которые не удалось получить права

15/02/2023, 17:29
Новости компаний

Компании МСБ могут получить кредит под залог недвижимости без посещения Росреестра

16/02/2023, 17:38

Сбербанк провел серию лекций в Сибири

16/02/2023, 15:36

Сериал «‎Фишер»‎ — лучший старт в линейке Wink Originals

16/02/2023, 12:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска