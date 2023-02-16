Банки могут не ухудшать оценку качества кредитов военнослужащих до конца 2024 года

До конца 2024 года Банк России позволил кредитным организациям не ухудшать оценку кредитов, которые были выданы военнослужащим, а также членам их семей на время действия кредитных каникул.

Что касается мобилизованных индивидуальных предпринимателей, то действовать будет та же мера, сообщается в информационном письме на сайте Центробанка.

Регулятор пояснил, что нововведение призвано снизить нагрузки на банки, а также поддержать доступность кредитов для военнослужащих, служащих, являющихся участниками СВО и получивших кредитные каникулы в соответствии с законом №377-ФЗ, и членов их семей.

Ранее редакция сообщала, отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы.

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