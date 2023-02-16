В Новосибирске задержан наркокурьер в погонах

Личный автомобиль «Мазда» сотрудники отдельного батальона ДПС остановили вчера вечером на одной из улиц Новосибирска, сообщает КП-Новосибирск. Водитель иномарки сначала пытался уехать, но потом ему все же пришлось предъявить документы. К слову сказать, служебное удостоверения сотрудника полиции ему не помогло.

— При осмотре транспортного средства была найдена большая партия наркотиков, в том числе расфасованная в индивидуальные пакеты для закладок. Пояснить происхождение незаконного груза инспектор не смог, — пояснил источник издания в Управлении МВД по Новосибирской области.

Автоинспектор задержан, а имеющиеся при нем наркотики изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Впоследствии выяснилось, что задержанный – молодой лейтенант, который служил в должности госинспектора пятого районного отделения МРЭО ГИБДД по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске задержан начальник ОБЭП Центрального района по подозрению в возможном покровительстве незаконному игорному бизнесу.

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