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Отсрочки по кредитам и гарантиям бизнесу придется оплачивать после завершения службы

  • 01/11/2022, 11:56
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поддержка мобилизованных предпринимателей
В регионе прорабатывают меры поддержки мобилизованных предпринимателей.

— На уровне субъекта федерации есть несколько видов финансовой поддержки, которые предоставляются предпринимателям. Одна из них — гранты социальным и молодым предпринимателям. В 2022 году их получили 57 ИП и юрлиц на сумму 27 млн. Условиями использования гранта являются расходование средств не позднее 1 апреля 2023 года и сохранение рабочих мест, — сообщил на оперативном совещании в правительства области министр промышленности и торговли Андрей Гончаров.

В случае призыва по мобилизации или службы по контракту исполнение обязательств получателя гранта приостанавливается на срок мобилизации или службы. Далее предприниматель может либо продолжить реализацию проекта с использованием гранта, либо вернуть в бюджет полную сумму гранта без применения санкций. Для приостановки обязательств не требуется подача заявления — все документы оформляются по окончанию службы. Минпромторг до конца недели планирует предоставить соответствующие документы в правительство региона и для оценки регулирующего воздействия.

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Еще одна мера поддержки предпринимателей на региональном уровне касается микрокредитования. Сегодня в фонде микрофинансирования — 910 действующих заемщиков с общей суммой займов 1,1 млрд рублей.

— Заемщикам фонда, призванным по мобилизации или на службу по контракту, фонд предоставит кредитные каникулы. Для получения кредитных каникул заемщик должен любым способом направить в фонд заявление, — говорит Гончаров. — Кредитные каникулы предоставляются на срок службы, увеличенный на 30-90 дней, в зависимости от категории заемщика. Каникулы могут быть продлены на период лечения при получении ранения.

Кроме того, заем может быть реструктуризирован на основании заявления заемщика. При этом, по словам чиновника, срок договора кредитования не меняется — изменения вносятся в график платежей. На сегодняшний день фонд получил заявления от 5 мобилизованных. По ним принимаются решения.

Аналогичные решения приняты по Гарантийному фонду Новосибирской области. Если банк по кредиту, прогарантированному фондом, предоставляет заемщику кредитные каникулы, то фонд продлевает поручительство на этот срок. Плата за пользование гарантией начисляется, но выплачивается по завершению кредитных каникул. Сегодня у фонда — 1200 действующих поручительств на сумму 7,6 млрд рублей по которым заемщики получили в банках 21 млрд рублей кредитов.

— Мобилизованным предпринимателям также предоставляются арендные каникулы — отсрочка арендных платежей по региональному и муниципальному имуществу, если имущество не используется во время службы мобилизованного. Кроме того, предусмотрено расторжение договора аренды без штрафа, — подчеркнул Андрей Гончаров.

По данным Минпромторга, на территории области зарегистрированы более 65 тысяч юрлиц и почти 77 тысяч ИП, более 115 тысяч граждан работают в статусе самозанятых. В общей сложности на долю предпринимателей приходятся 40% от трудоспособного населения региона. Они обеспечивают 50% от оборота предприятий области.

 

Ранее редакция рассказывала, что в судах начали рассматривать первые иски по частичной мобилизации.  

Фото: pexels.com — RODNAE Productions

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация поддержка мобилизованных предпринимателей отсрочка по кредиту для мобилизованных отсрочка по аренде для мобилизованных мобилизация предпринимателей


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