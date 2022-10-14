Банки начали повышать ставки по вкладам

Наиболее интересные условия доступны по краткосрочным вкладам — на срок от 6 до 9 месяцев. Так, «Абсолют Банк» увеличил ставку по одному из своих самых популярных вкладов — «Абсолютный максимум+». Теперь при открытии депозита на сумму от 10 тысяч рублей до 1,2 млн рублей на срок от 181 дня до 271 дня доходность повышается на 0,5 п.п — до 8% годовых. Максимальная доходность достигает 8,25% годовых — при открытии вклада на сумму от 1,2 млн рублей на тот же срок.

— Этот вклад относится к непополняемым. Проценты по нему выплачиваются в конце срока действия депозита, — говорит Светлана Подрядова, руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске. — Напомню, что «Абсолют Банк» вошел в число лидеров рейтинга «Лучшие краткосрочные вклады в рублях в октябре 2022 года» по версии интернет-портала «Выберу.ру». Вклад «Абсолютный максимум+» занял четвертое место среди предложений банков по депозитам. Рейтинг был составлен на основании анализа предложений по депозитам банков ТОП-50 по размеру активов.

Повышение ставок коснулось не только депозитов. «Абсолют Банк» повысил ставку по накопительному счету до 7,25% годовых.

— Плюсы накопительного счета в том, что можно свободно распоряжаться денежными средствами — пополнять и закрывать в любое время. При этом уже начисленные проценты не потеряются. — поясняет Светлана Подрядов. — Это удобно, если вы держите на счету деньги и планируете крупные покупки, но не знаете точную дату. В отличие от вклада, при использовании накопительного счета нет требований по минимальной сумме, неснижаемому остатку, сумме пополнения и снятия.

Как вклады, так и накопительный счет, отмечает руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске, можно оформить в офисе кредитной организации или онлайн — через мобильное приложение.

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