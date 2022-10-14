Новосибирск может вернуть себе муниципальные бани

В мэрии Новосибирска ждут «часа икс» — 18 ноября — последнего дня подачи заявок от потенциальных участников «банных» соглашений. После этого проект государственно-частного партнерства по реконструкции городских бань будет либо реализован, либо бани вернутся на баланс муниципалитета. Для второго варианта в ходе комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству был назван ряд серьезных предпосылок. Ранее передача бань по инвестдоговорам планировалась в срок до 1 сентября, о чем в мэрии сообщали в начале июня.

Реконструкцию городских бань планируют в «космические» сроки Если не появится инвесторов, у нас не будет другого шанса привести здания в надлежащее состояние, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Мыть людей при нынешнем состоянии зданий мы не имеем права, бани в ограниченно-работоспособном состоянии. Поэтому, конечно, если не придут инвесторы, мы будем искать варианты, возможно, за бюджетные деньги, возможно, какие-то другие, не знаю.

Напомним, что, согласно будущему концессионному соглашению, потенциальным инвесторам предложено выкупить и доводить до ума бани попарно: «довеском» к более-менее перспективной бане идет намного менее интересная для бизнеса. Особняком стоит баня «Бодрость» в Первомайском районе — из-за почтенного возраста здания, угольного отопления и соседства с золоотвалом, а также баня №3, у части нее есть собственник, с согласия которого на объекте возможны какие-то работы.

В настоящее время, как сообщает Витухин, бани не функционируют, их работа была остановлена 1 июня.

— Сейчас деятельность МБХ «Сибирячка» направлена на сохранение муниципального имущества, инвентаризацию и избавление от ненужного и невостребованного имущества, — поясняет начальник департамента. — Имеется в виду, чтобы столы, стулья, заборы были демонтированы, ничего не потерялось и было перераспределено по учреждениям бюджетной системы. Штатное расписание учреждения включает 12,5 единиц, сохранение которых обосновано передачей зданий инвесторам. После заключения инвестиционных договоров штатное расписание учреждения будет оптимизировано в сторону уменьшения.

— За последние годы произошло многое: пандемия коронавируса, специальная военная операция, — говорит Виталий Витухин. — Бизнес находится в шоковом состоянии. Давайте подождем окончания срока приема заявок, после чего будем принимать решение.

Что касается предпосылок, по которым город может оставить бани себе, то первая из них — наиболее глобального характера и касается настроений бизнеса в связи с последними геополитическими событиями.

Чуть погодя председатель комиссии горсовета Андрей Любавский припомнил муниципальным чиновникам историю со скандальной «остановочной» концессией, которую по разным причинам не удается реализовать на протяжении нескольких лет.

Второй предпосылкой, по словам председателя комиссии (со ссылкой на опыт других российских регионов), может стать то, что в подобных концессиях нет смысла, так как муниципалитеты сами не только справляются с собственным банным хозяйством, но и получают от него доход.

— Везде сохраняют бани: в Омске, Томске, — приводит примеры Любавский.

— Если у нас будет услуга, которая отвечает всем требованиям тех же «Федоровских бань», если мы отремонтируемся до такой степени, то мы сможем работать, однозначно, — говорит представитель руководства МБУ. — По нам многие равняются в плане уплаты налогов, соблюдения санитарных норм, обучения специалистов, охраны труда — мы здесь работаем на все 100%. Плюс мы полностью законопослушны, что у коммерсантов бывает не всегда. А если мы еще и отремонтируем достойно бани, то, повторю, сможем работать.

Наконец, в качестве третьей предпосылки сами представители МБХ «Сибирячка», на балансе которого в настоящее время числятся бани, обозначают ту самую готовность к получению дохода. Как рассказывает представитель предприятия, для этого необходимо уровень муниципальных бань по ряду критериев довести до уровня бань, уже ставших частными.

По информации мэрии Новосибирска, основным функционалом МБХ «Сибирячка» является обеспечение работы бань с общими отделениями по тарифу в сумме 279 руб./час (общий) и 125 руб./час (льготный) при себестоимости услуг в 455 рублей. Разница между себестоимостью помывок и тарифов компенсировалась из бюджета города. Ежегодные бюджетные ассигнования — 22 млн рублей. Количество помывок в 2021 год — более 120 тысяч человеко-часов, в 2022 году с учетом сокращенного графика посещений были запланированы 28 тысяч человеко-часов. Структура МБХ «Сибирячка» в настоящее время включает в себя 6 бань общей вместимостью 698 помывочных мест.

Ранее редакция рассказывала о проблемах, которые возникали у города с «банными» концессиями.