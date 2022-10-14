Стандарт – на защите качества

Для Александра Кулинича, руководителя группы компаний «Центра экспертиз и оценки соответствия», и сотни его коллег, которые своей честной, порядочной и квалифицированной работой вносят серьезный вклад в процесс повышения качества продукции и услуг региона — это профессиональный праздник!

Задачи этой уникальной области экономики страны — в обеспечении безопасности людей, животных и растений, защите имущества и охране окружающей среды, избавлении предпринимателей и потребителей от сложностей и технических барьеров в торговле, создании условий для соответствия объектов стандартизации своему назначению, а значит — особая роль в обеспечении безопасности людей, их имущества и окружающей среды. Каждый субъект предпринимательской деятельности и обычный человек заинтересован в соответствии объектов (продукта, товара, услуги, вещества, т.д.) установленным в России стандартам качества. Это действительно важная работа, без преувеличения, государственной важности!

— В этот день хочу немного рассказать о своей профессиональной деятельности. Вот уже больше 25 лет я работаю в отрасли, в 1996 году возглавив карасукское подразделение «Новосибирского центра стандартизации, метрологии и сертификации», затем, уже в 2003-м, основав и возглавив группу компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия».

Когда 2002 году органы по сертификации вывели из подчинения территориальным управлениям Госстандарта, начинать новое направление пришлось практически с нуля — и мною была создана одна из первых организаций в этой сфере «Новосибирский центр сертификации продукции и услуг». Было непросто, тогда мы выдержали благодаря работоспособности, работе всего коллектива и пониманию необходимости решения поставленных задач. Важно, что люди поверили в меня и главными принципами нашей работы стали честность, порядочность, высокое качество, комплексность и удобство оказания услуг для бизнеса и граждан. Мы никогда не стояли на месте, наращивая потенциал не только территориально — от Калининграда до Владивостока, но и расширяя области аккредитации и виды работ, начиная от пищевой промышленности, заканчивая различными типами автомобилей. Одним из важных системных решений в развитии направления стало создание некоммерческого партнерства, цель которого — объединение органов по сертификации и испытательных лабораторий. Это позволило не только объединить сообщество, наладить взаимопомощь, но сделало это обращение к нам максимально удобным для заявителей, ведь они получают услугу практически в режиме «одного окна». Сегодня, когда вектор экономической политики Правительства РФ направлен на максимально эффективное использование имеющегося потенциала, в первую очередь промышленных предприятий и связанной с ними инфраструктуры, вопросы стандартизации и экспертизы приобретают особо важное значение.

В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2022 год и дальнейшую перспективу, утверждееной приказом Росстандарта, в этом году планируется разработать рекордное число стандартов, которые позволят существенно обновить Фонд национальных стандартов по приоритетным направлениям. А соответственно, предприятиям и организациям необходима практическая помощь в том, чтобы сориентироваться в актуальности тех или иных стандартов. Ведь их актуальность — гарант соответствия действующим нормам и требованиям, что является важнейшим условием поддержки, успешного развития бизнеса, а также одним из условий прохождения процедуры аттестации и аккредитации на компетентность и право выполнения работ (оказания услуг).

Группа компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия» — один из крупнейших центров в Сибирском федеральном округе, который объединяет независимые и компетентные организации, зарекомендовавшие себя в качестве настоящих профессионалов и надежных деловых партнеров в этой сфере. Каждая из компаний является прямым исполнителем, а не посредником, имеет в своем распоряжении постоянный штат аттестованных экспертов, а также фонды актуальной нормативно-технической документации. Все это позволяет выполнять работы качественно, удобно, в максимально сжатые сроки и по выгодной для клиента цене. Тесное сотрудничество с государственными органами позволяет оперативно реагировать на все законодательные изменения и требования, а разветвленная сеть представительств и партнерских отношений дает возможность оказывать профессиональные услуги не только на территории РФ, но и на всей территории Таможенного союза.

Область компетенций организаций, входящих в группу компаний «Центр экспертиз и оценки соответствия», широка. Это все, от сертификации продукции и ее испытаний, выдачи свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств, их электронных паспортов и возможности их переоборудования до негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, технической экспертизы зданий и сооружений и комплексной диагностики автомобильных дорог.

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