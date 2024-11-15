Банки начали увеличивать процентные ставки по депозитам

Сразу несколько кредитных организаций сообщили о росте процентных ставок по своим депозитным предложениям. К ним относятся ВТБ, Альфа банк, Газпробанк, а также банки Дом.РФ, Сбер и МТС-банк.

Так, с 15 ноября максимальная процентная ставка для годовых депозитов в ВТБ составляет до 24% в год. С 31 октября Альфа предлагает до 22%. При это максимальная ставка в Газпробанке равна 22,2% годовых. В свою очередь, Дом.РФ поднял ставки по депозитам с 28 октября до 22,4%, а Сбер с 27 октября — до 21%. МТС-банк последний раз обновил тарифы по вкладам 1 ноября. У банка можно получить до 22,5% годовых.

По словам Георгия Горшкова, заместителя президента – председателя правления ВТБ, в каждой ситуации существует краткий момент, когда можно эффективно оценить обстановку и извлечь выгоду из текущих условий. Сочетание ПДС и вклада помогает решить сразу две задачи – накопить средства на краткосрочные цели и создать финансовую подушку на будущее. Важно воспользоваться этой возможностью именно сейчас и не упустить шанс сделать свою ставку, извлекая максимальную выгоду для себя, подчеркнул эксперт.

К концу текущего года объем привлеченных средств в России может достичь исторического рекорда в 56,3 трлн рублей, что соответствует росту на 25%. При этом в предыдущем году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%.

В итоге общий объем пассивов в рублях в России к концу года превысит 52,6 трлн рублей, что означает прирост на уровне 28%, в то время как в прошлом году он составил 26%.