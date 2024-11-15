30 человек нашли спасатели на тонком льду реки Иня в Новосибирске

С начала ноября уже два человека стали жертвами неосторожного выхода на лёд, жители Новосибирска продолжают подвергать себя опасности, отправляясь на зимнюю рыбалку.

Вечером 14 ноября в районе «Европейского берега» на реке Обь сотрудники МАСС обнаружили около 30 рыбаков, которые находились на льду. С ними была проведена профилактическая работа.

По информации, полученной от МЧС по региону, в области началась операция «Ледостав». В связи с этим спасатели, полицейские, волонтёры и представители местных администраций регулярно патрулируют водоёмы. Они также распространяют среди жителей Новосибирска информационные материалы, содержащие рекомендации по безопасному поведению на льду.

Большинство рыбаков, оказавшихся на тонком льду и застигнутых врасплох, при виде спасателей стремятся как можно быстрее скрыться. Тем, кому это не удаётся, выписывают протоколы об административном правонарушении.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском 66-летний мужчина провалился под лед.