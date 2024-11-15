Перед распродажами в Новосибирске резко вырос спрос на займы «до зарплаты»

Перед «черной пятницей» в Новосибирске спрос на займы до зарплаты в размере 5-11 тысяч рублей резко увеличился. Об этом сообщили эксперты МФК «Джой Мани». При этом в графе «назначение займа» люди указывали «на покупки» и «на черную пятницу». Отметим, что доля заемщиков 25-30 лет увеличилась на 10%, а заемщиков 40+ — на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— В период распродаж люди далеко не всегда подвержены импульсивным тратам. Напротив, они планируют покупки и расходы на них, поэтому предпочитают взять небольшой заем и затем быстро закрыть его, а не покупать вещи по завышенной цене в обычное время, — отмечают в компании.

Что касается самих покупок, то здесь также прослеживается более четкое планирование: если раньше люди просто брали займы и тратили их на любые покупки, то сейчас подавляющее количество клиентов, которые брали целевые займы (67%) в период «черной пятницы», тратят деньги на бытовую технику. При этом покупать товары 87% анкетируемых предпочитают на маркетплейсах. По словам респондентов, здесь период скидок и распродаж начинается за несколько недель до самой «черной пятницы» и продолжается длительное время.

— Благодаря маркетплейсам людям становится гораздо проще следить за «скачками» цен на желаемые товары. Судя по опросу, чаще всего люди сравнивают разницу переплаты по займу и скидки на нужный товар, прежде чем взять заем на покупку. Как показал опрос, если процент переплаты по займу оказывался существенно ниже предлагаемой маркетплейсом скидки, клиент брал его в МФО. Мы отмечаем локальную возрастающую динамику среди займов «до зарплаты» именно в период распродаж, — отмечает руководитель отдела контент-маркетинга МФК «Джой Мани» Ксения Калашникова.

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам распродаж число онлайн-покупок в регионе выросло на 45 процентов.