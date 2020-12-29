Банки Новосибирской области прокредитовали предпринимателей на 179 млрд рублей

За 10 месяцев 2020 года банки выдали малому и среднему бизнесу Новосибирской области кредиты на 179 млрд рублей, это на 13% больше, чем за 10 месяцев 2019 года. Кредитование крупного бизнеса сократилось, но за счет МСП общий показатель остался в положительной зоне – около 1% к январю-октябрю 2019 года, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России.

— В результате в 2020 году МСП Новосибирской области заняли долю в 53% в общем объеме кредитования бизнеса. Это максимальный показатель за пять лет в регионе и это значительно выше, чем в Сибирском федеральном округе (32%) и в России в целом (10%), — подчеркнули в пресс-службе.

На динамику кредитования малого и среднего бизнеса повлияли льготные программы.

— До 1 ноября 2020 года предприятия могли обратиться за льготными кредитами на возобновление деятельности. Если к 1 марта 2021 года бизнес сохранит не менее 90% сотрудников от численности на 1 июня 2020 года, то банк полностью спишет и основной долг, и проценты по кредиту. Сейчас начался период наблюдения, когда банки контролируют, сколько человек работает на предприятии, которое получило такой кредит. Период наблюдения продлится до 1 апреля 2021 года, — пояснила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Также МСП, которые относятся к перечню пострадавших от пандемии отраслей, до 30 сентября 2020 года могли получить отсрочку в выплате кредита по закону о кредитных каникулах. Чтобы оказать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, Банк России рекомендовал банкам и МФО реструктурировать кредиты МСП по собственным программам до 31 марта 2021 года включительно (это относится и к новым, и к повторным реструктуризациям).

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