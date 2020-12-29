Как будет работать городской транспорт в новогодние праздники

В ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года на площади им. Ленина и на других объектах дорожно-транспортной сети города Новосибирска прекращения движения автомобильного транспорта производиться не будет, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В дни новогодних праздников по графику выходного дня будут работать:

с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – наземный пассажирский транспорт (муниципальных и немуниципальных перевозчиков);

с 1 по 10 января 2021 года – Новосибирский метрополитен.

Кроме этого, 31 декабря 2020 года, 1, 2 и 7 января 2021 года планируется снижение выпуска подвижного состава наземного пассажирского транспорта на 20-25 % от плана выходного дня.

Начиная с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Новосибирске организован бесплатный проезд детям школьного возраста при предъявлении справки общеобразовательной организации, подтверждающей факт обучения ребенка, на всех маршрутах городского электрического транспорта (трамваи и троллейбусы), а также на автобусных маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием МКП «ПАТП-4» (автобусные маршруты № 7, 20, 21, 23, 36, 45, 50, 54, 65, 68, 69, 72, 88) и в Новосибирском метрополитене.

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