Для «СКИФа» в ближайшее время определят генподрядчика

— По «СКИФу» сейчас идет активная работа по изготовлению инжекционного комплекса, который включает в себя линейный ускоритель — синхротрон. По этому оборудованию заключен первый контракт на 3,6 млрд. По остальному оборудованию контракт находится в стадии подготовки, — сообщил на пресс-конференции директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

— Производство линака — как первой установки, которая должна заработать, — идет полным ходом. В декабре подготовлен и передан в экспериментальное производство комплект чертежей всех магнитных элементов бустера-синхротрона, создание которых является наиболее трудоемкой задачей. Подготовлены заявки на закупку материалов и комплектующих, начато изготовление необходимой оснастки, — перечисляет Левичев. — Сотрудники нашего экспериментального производства испытали критически важное оборудование — штампы для изготовления магнитов, которые обеспечивают требуемую точность поверхности полюса. Пробные отштампованные пластины показали хорошее качество, что говорит о полной готовности оснастки к производству магнитов синхротрона.

Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ», доктор физико-математических наук Евгений Левичев уточнил, что изготовление элементов источника электронов, линака, бустера и транспортных каналов уже начато.

Темпы изготовления оборудования для «СКИФа», по словам Логачева, будут определяться графиком финансирования. Аванс за 2020-2021 годы институт уже практически получил, но его не вполне достаточно для выполнения работ с максимальной скоростью.

— Сейчас мы работаем с министерством, чтобы найти резервы, ускорить процесс и снять риски задержки изготовления оборудования. В этом проекте ключевую роль играет министерство. Без их активной работы и вовлеченности успеха достичь не удастся. Надеемся на коллег, на то, что они профессионально выполнят работу, и вместе мы придем к успеху, — подчеркнул Павел Логачев.

Глава ИЯФ СО РАН заявил, что сейчас крайне необходимо не только создание ускорительного оборудования, но и всего комплекса зданий и сооружений.

— Решение по выбору поставщика, то есть генподрядчика, будет принято в самое ближайшее время. Затягивать этот процесс нет возможности, так как сейчас идет создание рабочей документации по строительству. Она должна формироваться с пониманием того, какая организация будет осуществлять строительство, — пояснил Павел Логачев.

Напомним, на сессии регионального парламента 23 декабря депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Жуков сообщил, что из федерального бюджета на реализацию проекта ЦКП «СКИФ» в 2021 году область получит 3,4 млрд рублей, в 2022-м — 10,5 млрд рублей, а в 2023 году — 12,9 млрд рублей.

Проект ЦКП «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как «Академгородок 2.0». ЦКП «СКИФ» — это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже 2024-м. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН