Какой реальный доход россиян?

Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Росстат опубликовал очередные данные о зарплатах и доходах россиян в 2020 году. Экономистов они ввели в некоторое замешательство. И вот почему.

По данным Росстата, средняя зарплата в РФ составляет сейчас 48,3 тыс. рублей. Реальный доход, по нашим оценкам, ниже на 30-60%. Это связано с тем, что во многих компаниях до сих пор остается проблема с серыми зарплатами. Точно подсчитать объем серых доходов сложно, однако большая часть населения (до 70%) сетует, что зарплата зачастую не превышает 28 тыс. руб. При этом по банковским картам физлиц население расходует больше, чем «получает» на зарплатные карты.

Но как тогда объяснить рост средней зарплаты? Возможно, зарплата по крупным и средним предприятиям учитывалась в полном объеме, а по малому бизнесу – выборочно, с досчетом. Очевидно, белая зарплата растет на фоне сокращения серой части в малом бизнесе.

На изменение «белой» доли в доходах повлияли меры, принятые правительством в последние месяцы. Государство поддерживает предприятия, которые показывают официальные зарплаты и не сокращают персонал, сохраняя рабочие места. Поэтому показывать «белую» стало выгодно.

Но вместе с тем ситуацию усложнил подход многих организаций и ИП к предложению государства: «белые» зарплаты хоть и демонстрируются, но зачастую на минимальном уровне – не выше МРОТ или средней зарплаты по отрасли в регионе. При сокращении «серой» части из-за пандемии, многие граждане хоть и не стали безработными, но в доходах потеряли. Конверты с «доплатой» стали тоньше, а то и вовсе исчезли. Номинально люди числятся в ИП и ООО, по факту несколько месяцев почти не работали, получая «минималку».

В отраслевом разрезе из-за пандемии и введенных ограничений наиболее пострадали работники сферы услуг, в которой сосредоточено до 90% малых предприятий.

В среднем по России в торговле работает 15,9% занятых, в гостиничном бизнесе – еще 2,6%, в области культуры и спорта – 1,8%. В отдельно взятых субъектах ситуация может меняться: например, в Москве доля занятых в торговле доходит до 23,4%, в гостиничном бизнесе и общественном питании – 2%. Работа в этих отраслях – основной источник дохода студентов, который в этом году заметно сократился.

Если говорить о региональном разрезе, то в каждом федеральном округе есть свои «сервисные» субъекты. В ЦФО это Москва и Московская область, в СЗФО – Мурманск и Санкт-Петербург, в ЮФО – Ростовская область, Ингушетия в СКФО и т.д. Всего можно насчитать 26 «сервисных» субъектов.

Что будет дальше в этих регионах с доходами? К сожалению, рынок труда сам себя регулировать не может. Ему нужна помощь, которая и была оказана. Согласно правилам, финансовая поддержка предоставлялась всем организациям малого и среднего бизнеса в мае и июне в размере 12 тыс. 130 руб. на каждого сотрудника вне зависимости от того, сколько времени он отработал. Но при условии, если сокращения в организации не превышали установленные 10%, а по виду экономической деятельности она входила в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей. Например, в агропромышленном Дагестане такую поддержку получило около 10 тыс. предприятий на общую сумму свыше 310 млн. рублей.

Дальнейшая корректировка уровня реальной зарплаты во многом зависит от принимаемых государством мер.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова

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