Банкиры открыли секрет, как сделать больше для бизнеса, потратив меньше времени

Расчетный счет — это необходимый инструмент для каждого бизнеса. Он необходим для безналичных расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы, уплаты налогов и прочих финансовых операций.
В Банке Акцепт процедура открытия расчетного счета стала удобнее и быстрее. Теперь вы можете получить решение об открытии счета без лишней волокиты. Просто отправьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего мы пригласим вас в офис для подписания договора.
Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте.
При открытии счета вам будут доступны следующие преимущества:
Если у вас уже есть расчетный счет в Банке Акцепт, но есть потребность в двух и более счетах, или планируете открыть новый бизнес, вы также можете воспользоваться новым сервисом и отправить онлайн-заявку.
Откройте счет в Банке Акцепт и развивайте бизнес удобно!
Подробности по телефонам: 373-69-54, 373-69-53 и на akcept.ru
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Фото: freepik.com автор: @drobotdean
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