Банкиры открыли секрет, как сделать больше для бизнеса, потратив меньше времени

Расчетный счет — это необходимый инструмент для каждого бизнеса. Он необходим для безналичных расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы, уплаты налогов и прочих финансовых операций.

В Банке Акцепт процедура открытия расчетного счета стала удобнее и быстрее. Теперь вы можете получить решение об открытии счета без лишней волокиты. Просто отправьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего мы пригласим вас в офис для подписания договора.

Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте.

При открытии счета вам будут доступны следующие преимущества:

рассчетно-кассовое обслуживание для всех видов бизнеса, в том числе пакет «Начало» для новых клиентов с бесплатным тестовым периодом 6 месяцев;

весь комплекс услуг в одном договоре;

зарплатный проект с выгодными условиями и бонусами для сотрудников;

бесплатное оформление и выпуск бизнес-карты;

услуги инкассации.

Если у вас уже есть расчетный счет в Банке Акцепт, но есть потребность в двух и более счетах, или планируете открыть новый бизнес, вы также можете воспользоваться новым сервисом и отправить онлайн-заявку.

Откройте счет в Банке Акцепт и развивайте бизнес удобно!

Подробности по телефонам: 373-69-54, 373-69-53 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

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