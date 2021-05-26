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Банкиры открыли секрет, как сделать больше для бизнеса, потратив меньше времени

  • 26/05/2021, 18:44
В Банке Акцепт рассказали об онлайн-сервисе для открытия расчетного счета и о его преимуществах.

Расчетный счет — это необходимый инструмент для каждого бизнеса. Он необходим  для безналичных расчетов с контрагентами, выплаты заработной платы, уплаты налогов и прочих финансовых операций.

В Банке Акцепт процедура открытия расчетного счета стала удобнее и быстрее. Теперь вы можете получить решение об открытии счета без лишней волокиты. Просто отправьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего мы пригласим вас в офис для подписания договора.

Банк предлагает клиентам открытие и ведение расчетных счетов в российских рублях и иностранной валюте.

При открытии счета вам будут доступны следующие преимущества:

  • рассчетно-кассовое обслуживание для всех видов бизнеса, в том числе пакет «Начало» для новых клиентов с бесплатным тестовым периодом 6 месяцев;
  • весь комплекс услуг в одном договоре;
  • зарплатный проект с выгодными условиями и бонусами для сотрудников;
  • бесплатное оформление и выпуск бизнес-карты;
  • услуги инкассации.

Если у вас уже есть расчетный счет в Банке Акцепт, но есть потребность  в двух и более счетах, или планируете открыть новый бизнес, вы также можете воспользоваться новым сервисом и отправить онлайн-заявку.

Откройте счет в Банке Акцепт и развивайте бизнес удобно!

Подробности по телефонам: 373-69-54, 373-69-53 и на akcept.ru

Новости компанийАкционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
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Фото: freepik.com автор: @drobotdean

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы расчетный счет банки Банк Акцепт


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