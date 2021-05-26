Мэрия Новосибирска определила места для выгула собак

Анатолий Локоть подписал постановление, в котором названы места, разрешенные для выгула домашних животных на территории города. К ним городские власти отнесли специально обустроенные и огороженные площадки, а также согласованные жильцами на общем собрании территории общего пользования и собственные земельные участки.

Нельзя приводить своих животных на озелененные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжи, кладбища, рынки, места проведения массовых мероприятий.

Для того, чтобы обустроить площадки для выгула собак самостоятельно, необходимо выполнить ряд условий: