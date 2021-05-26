Мэрия Новосибирска определила места для выгула собак

Анатолий Локоть подписал постановление, в котором названы места, разрешенные для выгула домашних животных на территории города. К ним городские власти отнесли специально обустроенные и огороженные площадки, а также согласованные жильцами на общем собрании территории общего пользования и собственные земельные участки.
Нельзя приводить своих животных на озелененные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжи, кладбища, рынки, места проведения массовых мероприятий.
Для того, чтобы обустроить площадки для выгула собак самостоятельно, необходимо выполнить ряд условий:
— Принять соответствующее решение на общем собрании собственников помещений дома, определить источник финансирования и направить протокол общего собрания в управляющую организацию, осуществляющую управление домом. Оформленный надлежащим образом протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме будет являться основанием для включения работ в план на предстоящий период. В случае принятия положительного решения оборудования специализированного места для выгула собак необходимо заключить договор обслуживания с жилищной организацией на содержание и уборку площадки, — говорится в постановлении.
Фото: pixabay.com автор: zoegammon
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