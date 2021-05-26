Инвестиции в качество жизни

В День предпринимателя в Новосибирске провели благотворительную акцию. Члены регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» помогли облагородить территорию Центрального парка. Каждый год бизнесмены принимают участие в озеленении города и 2021 год не стал исключением. В этот раз предприниматели решили украсить аллеи Центрального парка многолетниками кустарниками.

— Это замечательная традиция, она помогает обратить внимание на предпринимательскую деятельность Новосибирской области. Хотя в нашей области она всегда на хорошем уровне, но предпринимательства всегда мало и мало предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства). Для того что бы их было больше, что бы в первую очередь люди не боялись заниматься своим делом нужно рассказывать, что бизнес — это не только зарабатывание прибыли, это и социальная активность, и умение находить рабочие места, — уверен уполномоченный по правам предпринимателей Новосибирской области Николай Мамулат. — Идея «ОПОРЫ РОССИИ» — это популяризации предпринимательства в Новосибирской области. После пандемии многие предприниматели задумались, что главное — это не просто «зарабатывать деньги», также нужно заботится об обществе в котором они живут. Волонтерство — это одна из сфер интересов предпринимательства, с каждым годом все больше компаний проявляют инициативу и принимают активное участие в озеленении Новосибирска.

Организаторы провели для присутствующих мастер-класс по высадке саженцев и раздали инвентарь. В акции приняли участие около 50 бизнесменов Новосибирской области.

— Сегодняшняя акция — в честь Дня российского предпринимательства — наглядно доказывает, что, несмотря на сложности, с которыми мы все столкнулись в прошлом году, предприниматели Новосибирской области готовы не только вносить значимый вклад в развитие экономики региона и повышать уровень жизни людей, но и смотреть дальше границ своего бизнеса, например, как сегодня, поддерживать решение вопросов озеленяя Центрального парка города. Надеюсь, «Аллея предпринимателей» станет местом силы для людей, которые уже связали свою судьбу с предпринимательством или только планируют начать свое дело, — отметил Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».

Центральный парк, является одним из любимых мест отдыха горожан. Озеленение, как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулирует состав воздуха и является источником эстетического удовольствия.

— Ни для кого не секрет, что экологическая ситуация в мире — общепризнанная проблема. Она безусловно напрямую затрагивает основы жизнедеятельности и здоровье граждан. И данная акция от «Опоры России», пусть и не значительная в глобальном пространстве, но очень значимая в плане привлечения внимания к экологическим проблемам, — рассуждает заместитель руководителя отдела продаж компании ООО «Код Безопасности» Роман Лопатин. — Наша планета, наша страна, наш город — это наш дом. Мы сами выстраиваем свой быт и комфортные условия — это социальная миссия каждого из нас. И мы, как российская компания, работающая в сфере информационной безопасности, рады поучаствовать в этих начинаниях, связанных с улучшением экологической ситуации в Новосибирске, внести свой небольшой вклад в комфортную жизнь региона.

По словам президента ГК «Росинтеграция» Дмитрия Гвоздюка, высадка кустарников — это важный процесс, который сближает людей.

— Не смотря на, то что у всех моих коллег много задач, которые они решают изо дня в день, мы понимаем, что заниматься благотворительно-общественными мероприятиями и показывать свою активную позицию жителям города необходимо, — уверен бизнесмен. — В современных реалиях нельзя отрываться от жизни города. Компания «Росинтегрция» очень плотно взаимодействует с органами власти и старается повысить уровень жизни города, потому что это приятно людям, приятно мне, как жителю Новосибирска. Это одна из главных задач нашего общества.

Исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева добавляет, что все предприниматели очень активные люди, а те, которые входят в общественную организацию — это «предприниматели в квадрате»:

— Это значит, что у них энергии еще больше, и они готовы вкладываться в развитие города и делать добрые дела будь то высадка гортензий или помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Я надеюсь, что данное событие останется в сердцах наших предпринимателей и подаст пример всем остальным тем, кто в спешке не задумывается, о том, что он может внести вклад чтобы наш город стал красивее, чтобы в нем стало проще дышать. Поэтому мы такие акции будем повторять.

Благотворительная акция по высадке аллеи гортензий проходит в Новосибирске во второй раз. Бизнесмены высадили порядка 100 саженцев.