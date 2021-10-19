Банкиры хотят оставить за собой право взыскивать долги с пенсий и пособий

Банкиры пытаются заблокировать принятый в первом чтении законопроект, запрещающий списание средств, полученных заёмщиком в виде социальных выплат, сообщает Лайф.ру.

К такому выводу приводит письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено главе Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову. Согласно принятым поправкам, любые социальные выплаты от государства будут защищены от принудительных взысканий. Более того, изменения будут иметь и обратную силу. Согласно документу, все насильно списанные суммы с начала текущего года банкиры должны вернуть в трёхдневный срок.

В настоящее время от коллекторов защищены только те деньги, которые они хотят взыскать по исполнительному производству. Все средства, которые банк хочет списать в рамках стандартных кредитных договоров (если отправитель средств не укажет в платёжном поручении, что это — пособие или алименты), будут списаны автоматически. В частности, во многих регионах коллекторы списывали в счёт долгов «школьные выплаты», которые, как предполагалось, должны пойти на подготовку детей к школе.

Идею защитить такие выплаты, а также заставить банкиров вернуть незаконно списанные деньги одобрил летом этого года президент Владимир Путин. Что, безусловно, не понравилось банкирам. Они беспокоятся, что новая норма увеличит их операционные расходы и снизит прибыли. Поэтому они предлагают сохранить существующий порядок, но ввести для заёмщиков «период охлаждения» (14 дней) по аналогии со страховками. И они надеются, что в комитете к их доводам прислушаются, ведь его глава Анатолий Аксаков — лоббист интересов банков, а также председатель Ассоциации банков России.

По мнению экспертов, на фоне мер, предпринимаемых президентом и правительством по защите граждан от последствий пандемии и сокращения доходов, такие инициативы выглядят по меньшей мере странно.