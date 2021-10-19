Новую концессию на «умные остановки» планируют объявить в ноябре

— После того, как не состоялся первый конкурс по выбору концессионера на «умные остановки», мы сделали вывод. Новое соглашение проработали с точки зрения привлечения бизнеса, анализа количества занятых остановок по гостевым маршрутам, в том числе по размещению дополнительных остановок с большим теплым блоком для осуществления услуг сервиса. Работа почти завершена, — сообщил на оперативном совещании начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин. — Все локации остановок отработаны с районными администрациями, практически все остановки гостевых маршрутов закрыты.

— По концессии предполагается, что 80 остановок будут с возможностью коммерческого использования, 90 — с «умным блоком» и 90 — с минимальным набором функций (То есть всего 260 остановок. — Ред). Экономика в этом проекте для бизнеса складывается, — заявил Витухин.

В новом проекте соглашения город отказался от «избыточных требований к «умным блокам»». Это привело к уменьшению стоимости концессии и охвату большей части гостевых маршрутов в Новосибирске. Кроме того, увеличилось количество вариантов «умных остановок». Первый тип включает в себя только остановочный навес с минимальным набором умных сервисов: Wi-Fi, кнопка 112, системы подзарядки, информация о маршрутах. Второй тип — с «умным блоком» и визуальным отображением информации. Причем муниципалитет будет иметь право на не менее 3 часов «эфирного» времени в сутки. Третий тип — с «умным блоком» и коммерческим помещением, в котором можно будет разместить услуги дорожного сервиса, общественного питания. На торговлю в этой точке могут приходиться не более 20% от товарооборота.

Срок концессии по-прежнему составляет 15 лет, содержание остановок войдет в обязанности концессионера. Новую сумму инвестиций чиновник не назвал.

— Завтра заканчивается заявленный срок доработки концессии. До пятницы мы передаем документы для окончательного расчета экономической модели концессии. В течение ноября с вероятностью 99%, разместим проект на заключение договора концессии, — пояснил чиновник.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал, что хорошо бы в рамках концессии привести гостевые маршруты в порядок до Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.

Напомним, первый конкурс на заключение концессионного соглашения мэрия Новосибирска объявляла в начале 2021 года. В рамках соглашения инвестор должен был поставить 250 остановочных платформ, из которых 159 были расположены по гостевым маршрутам. Общий объем инвестиций оценивался в 360 млн рублей. Однако к моменту подведения итогов не было подано ни одной заявки, и конкурс признали несостоявшимся. В сентябре Анатолий Локоть сообщал, что есть серьезные инвесторы, которые готовы комплексно и быстро провести модернизацию остановок в рамках концессии. Между тем против конкурса активно выступают представители малоформатной торговли, которые заявляют, что он ущемляет права микробизнеса.