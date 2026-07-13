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Технический сбой у приставов переписал чужие долги на семью из Омска

Автор: Оксана Мочалова

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Школьница получила исполнительные производства на сумму более 10 миллионов

Десятилетняя омская школьница, у которой даже нет паспорта, уже несколько лет числится должницей на общую сумму более 10 миллионов рублей. Чужие коммунальные платежи с Камчатки и исполнительные сборы из Белгородской области «привязались» к её СНИЛС из-за ошибки, допущенной судебным приставом, который вписал идентификатор школьницы в графу «дополнительный идентификатор должника». Этот технический сбой стал спусковым крючком: система начала бесконтрольно «клонировать» чужие обязательства на имя девочки.

Ситуация дошла до Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она заявила, что сбои в системах, затрагивающие детей, должны устраняться мгновенно, а дети не должны становиться заложниками ошибок. Однако мать девочки не видит быстрого решения. Семья уже зарегистрировала обращение в Администрации президента, но финансовые и логистические сложности не позволяют семье регулярно летать в Москву для личного присутствия на комиссиях.

Тем временем новые долги продолжают приходить. В июне появилось более 20 начислений из Белгородской области, где прокуратура признала их «технической ошибкой», но отказалась идти в суд за защитой ребёнка. Всего за время борьбы семье удалось отменить более 200 исполнительных производств, но общая сумма «наследия» перешагнула 10 миллионов.

Главная проблема — невозможность заменить СНИЛС, ведь номер выдаётся раз в жизни. Даже если старый номер заблокировать, его след в базе останется, и долги могут продолжать всплывать. Мать опасается, что, когда дочь вырастет, ей откажут в ипотеке или кредите из-за задолженности, возникшей, когда она играла в песочнице.

— Если удастся заменить СНИЛС, старый номер, конечно, останется в базе. Но хотя бы перестанут приходить эти бесконечные начисления. Иначе получается, что из десяти лет жизни дочери семь мы тратим на борьбу с призраками чужих долгов, — приводит слова матери omsk.aif.ru.

Ранее редакция сообщала, что банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Омская область Новосибирская область

Теги : судебные приставы права ребенка долги

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Завод «Ростеха» снова судится с новосибирским МУП «Энергия»

Автор: Оксана Мочалова

В арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск от АО «Новосибирский механический завод «Искра» к МУП «Энергия». Сумма требований составляет 263,9 миллиона рублей. Задолженность, по данным картотеки арбитражных дел, возникла из-за неисполнения обязательств по договору энергоснабжения, другие детали пока не раскрываются. Заявление пока не принято к производству.

Этот иск — не единственное судебное разбирательство между предприятиями. Ранее завод «Искра», входящий в структуры госкорпорации «Ростех», уже отсудил у муниципального предприятия более 350 миллионов рублей по искам о плате за тепловую энергию. Сейчас суд рассматривает еще один иск от завода на 76,8 миллиона рублей.

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Дочка «Газпрома» взыскивает почти 43 млн с искитимского МУПа

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» к муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого заказчика» города Искитима (МУП «ДЕЗ»). Иск подан к МУП «Городской информационно-технический центр» (МУП «ГИТЦ»), но эта организация ещё в 2023 году была переименована в МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — ИНН у них общий.

Сумма требований — 42,6 миллиона рублей.

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Новые иски к МУП «Энергия» поступили в новосибирский Арбитражный суд

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области 10 июня пополнился новой порцией исков к муниципальному унитарному предприятию «Энергия». В этот день в суд поступило сразу пять заявлений от крупных ресурсоснабжающих организаций региона.

Два иска направило ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Сумма требований по каждому из них составила 2 062 116,54 рубля. Еще три иска подал ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». Размер претензий газовиков составил: 26 640 662,25 рубля, 8 960 032,39 рубля и 10 217 380,99 рубля. Они пока не приняты к производству.

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Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

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«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

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Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

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