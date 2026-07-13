Технический сбой у приставов переписал чужие долги на семью из Омска

Десятилетняя омская школьница, у которой даже нет паспорта, уже несколько лет числится должницей на общую сумму более 10 миллионов рублей. Чужие коммунальные платежи с Камчатки и исполнительные сборы из Белгородской области «привязались» к её СНИЛС из-за ошибки, допущенной судебным приставом, который вписал идентификатор школьницы в графу «дополнительный идентификатор должника». Этот технический сбой стал спусковым крючком: система начала бесконтрольно «клонировать» чужие обязательства на имя девочки.

Ситуация дошла до Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Она заявила, что сбои в системах, затрагивающие детей, должны устраняться мгновенно, а дети не должны становиться заложниками ошибок. Однако мать девочки не видит быстрого решения. Семья уже зарегистрировала обращение в Администрации президента, но финансовые и логистические сложности не позволяют семье регулярно летать в Москву для личного присутствия на комиссиях.

Тем временем новые долги продолжают приходить. В июне появилось более 20 начислений из Белгородской области, где прокуратура признала их «технической ошибкой», но отказалась идти в суд за защитой ребёнка. Всего за время борьбы семье удалось отменить более 200 исполнительных производств, но общая сумма «наследия» перешагнула 10 миллионов.

Главная проблема — невозможность заменить СНИЛС, ведь номер выдаётся раз в жизни. Даже если старый номер заблокировать, его след в базе останется, и долги могут продолжать всплывать. Мать опасается, что, когда дочь вырастет, ей откажут в ипотеке или кредите из-за задолженности, возникшей, когда она играла в песочнице.

— Если удастся заменить СНИЛС, старый номер, конечно, останется в базе. Но хотя бы перестанут приходить эти бесконечные начисления. Иначе получается, что из десяти лет жизни дочери семь мы тратим на борьбу с призраками чужих долгов, — приводит слова матери omsk.aif.ru.

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