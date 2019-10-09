Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банкоматная сеть ВТБ в Новосибирской области станет полностью бесконтактной

  • 09/10/2019, 11:26
Банк ВТБ в течение трех лет завершит проект по оснащению сети устройств самообслуживания бесконтактными ридерами.

Банк ВТБОб этом рассказал Валерий Чулков, член правления (ПАО), в рамках своего выступления на 11-ом Международном ПЛАС-Форуме «Банковское обслуживание, ритейл и НДО 2019».

В настоящий момент сеть банкоматов (АТМ) ВТБ составляет порядка 15 тысяч устройств. Помимо развития проекта по внедрению NFC-ридеров банк постоянно расширяет число АТМ с функцией recycling. В сети ВТБ установлено более 3,6 тысяч устройств с функцией замкнутого оборота наличных. Таким образом, по итогам третьего квартала 2019 года количество банкоматов recycling превысило количество иных банкоматов с функцией внесения и снятия наличных. В будущем году ВТБ планирует увеличить количество инновационных устройств еще на треть.

На сегодня в Новосибирской области банкоматная сеть ВТБ насчитывает 364 устройства. Из них 20% — АТМ с замкнутым циклом оборота наличных. Всего в Сибирском федеральном округе установлено 2250 банкоматов ВТБ.

В ходе ПЛАС-Форума Валерий Чулков также рассказал о ключевых тенденциях на современном рынке налично-денежного обращения (НДО). За последние несколько лет доля наличных операций сократилась примерно на 30% и в настоящее время составляет менее 50% по сравнению с долей безналичных платежей в стране.

Развитие Экосистемы НДО РФ требует от ВТБ постоянного усовершенствования внутренней Экосистемы НДО банка, путем создания единой платформы взаимодействия банка с регулятором, контрагентами и вендорами, включающую в себя как внутренние, так и внешние сервисы.

На сегодняшний день в рамках Экосистемы НДО у ВТБ, помимо разветвленной сети банкоматов, имеется 226 кассовых центров и более 1,5 тысяч точек продаж, где работает почти 4 тысячи кассовых сотрудников. Ежегодный оборот наличных превышает 36 трлн рублей в год, а среднедневной остаток составляет порядка 110 млрд рублей.

— В рамках стратегии ВТБ мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы. Завершен проект по внедрению инновационных технологий обработки наличных денег в кассовых центрах, реализуется процесс объединения кассовых центров в регионах по принципу «одна локация — один кассовый центр», внедрены единые стандарты управления наличными по стране. В результате мы получили увеличение производительности не менее, чем в два раза, сокращение себестоимости функции на 45%. В ближайшем будущем перед нами стоит задача изменить представление наших клиентов о кассовой функции в целом, еще больше повысить ее эффективность, трансформировать «тяжелые» продукты в легкие, в том числе за счет внедрения цифровых и роботизированных технологий, а также стимулировать развитие здоровой конкуренции на рынке налично-денежного обращения, — отметил Валерий Чулков.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

09/10/2019, 11:30
77% долга — транспортный налог.
Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10
Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов.
Агрокластер готов к большому рывку

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00
Агрохолдинг «Толмачевское» станет основой регионального научно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»

09/10/2019, 16:38

В Новосибирске впервые за год автомобили подешевели на 1,5%

09/10/2019, 15:53

Руководителем ННИИТО имени Цивьяна назначен Андрей Корыткин

09/10/2019, 13:25

Новосибирская область начала отправлять продукцию АПК на экспорт во флекситанках

09/10/2019, 12:17

Регион получит дополнительно более 730 млн рублей на дорожные объекты Ледовой арены

09/10/2019, 11:47

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

09/10/2019, 11:30

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

08/10/2019, 18:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска