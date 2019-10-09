Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

Общая сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц в Новосибирской области сократилась с начала года на 23%. Размер задолженности по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц по итогам 9 месяцев 2019 г. составляет 2,144 млрд руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По информации отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, почти 70% от общей суммы должны налогоплательщики в возрасте от 25 до 50 лет, еще 25% приходится на возрастную категорию от 50 до 65 лет. Сумма долга налогоплательщиков старше 65 лет составляет лишь 4,5% от общего размера задолженности.

Отмечается, что треть долга физлиц по имущественным налогам (более 700 млн руб.) приходится на суммы до 10 тыс. руб. Более 500 тыс. руб. задолжал 131 человек: в общей сложности сумма долга по этой категории достигает 119 млн руб.

Что касается распределения суммы задолженности физических лиц по видам имущественных налогов, то 77% приходится на транспортный налог, 12% составляет задолженность по налогу на имущество физлиц, 11% – по земельному налогу.

Начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова напоминает о негативных последствиях для должников.

— Это и дополнительные расходы (пени, госпошлина, исполнительский сбор), и запреты на отчуждение имущества или выезда за границу, и возможность лишиться своего имущества, которое может быть реализовано для исполнения обязательств должника перед бюджетом, — уточняет Наталья Шелехова.

Фото: Ростислав Нетисов