Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

77% долга — транспортный налог.
  • 09/10/2019, 11:30
Задолженность новосибирцев по имущественным налогам составляет более 2,1 млрд рублей

Общая сумма задолженности по имущественным налогам физических лиц в Новосибирской области сократилась с начала года на 23%. Размер задолженности по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц по итогам 9 месяцев 2019 г. составляет 2,144 млрд руб, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По информации отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, почти 70% от общей суммы должны налогоплательщики в возрасте от 25 до 50 лет, еще 25% приходится на возрастную категорию от 50 до 65 лет. Сумма долга налогоплательщиков старше 65 лет составляет лишь 4,5% от общего размера  задолженности.

Отмечается, что треть долга физлиц по имущественным налогам (более 700 млн руб.) приходится на суммы до 10 тыс. руб. Более 500 тыс. руб. задолжал 131 человек: в общей сложности сумма долга по этой категории достигает 119 млн руб.

Что касается распределения суммы задолженности физических лиц по видам имущественных налогов, то 77% приходится на транспортный налог, 12% составляет задолженность по налогу на имущество физлиц, 11% – по земельному налогу.

Начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова напоминает о негативных последствиях для должников.

— Это и дополнительные расходы (пени, госпошлина, исполнительский сбор), и запреты на отчуждение имущества или выезда за границу, и возможность лишиться своего имущества, которое может быть реализовано для исполнения обязательств должника перед бюджетом, — уточняет Наталья Шелехова.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10
Кроме того, с 1 января 2020 года сократится число публикуемых эмитентами существенных фактов.
Агрокластер готов к большому рывку

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00
Агрохолдинг «Толмачевское» станет основой регионального научно-производственного кластера сельскохозяйственного профиля.

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46
Сибирские ученые создали для эксперимента миниатюрный полупроводниковый излучатель «холодных» электронов.

Актуальный разговор

«В России нет ни одного проекта ГЧП в среднем профобразовании. Попробуем в Новосибирске»

Все материалы
Новости

Новосибирские ученые запускают разработку для лечения болезни Паркинсона в «клинику»

09/10/2019, 16:38

В Новосибирске впервые за год автомобили подешевели на 1,5%

09/10/2019, 15:53

Руководителем ННИИТО имени Цивьяна назначен Андрей Корыткин

09/10/2019, 13:25

Новосибирская область начала отправлять продукцию АПК на экспорт во флекситанках

09/10/2019, 12:17

Регион получит дополнительно более 730 млн рублей на дорожные объекты Ледовой арены

09/10/2019, 11:47

Акционерным обществам упростят процедуру раскрытия информации

09/10/2019, 10:10

Агрокластер готов к большому рывку

08/10/2019, 19:00

Физики экспериментально воссоздали среду образования первых звезд

08/10/2019, 18:46

Томичи купили новосибирские активы «Копитании»

08/10/2019, 18:16

Новосибирские перевозчики ТКО уже останавливаются из-за долгов

08/10/2019, 17:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Эксперты рассказали, как распознать нелегального кредитора

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска