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ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков

  • 09/10/2019, 11:17
ВТБ изменил условия по рефинансированию ипотеки для клиентов сторонних банков, снизив ставку на 0,6 п.п.

ПАО Банк ВТБМинимальные ценовые параметры для заемщиков сторонних банков теперь составляют 9,1% годовых на весь срок кредитования. Специальное предложение действует до 31 декабря 2019 года.

В рамках предложения клиенты могут рефинансировать кредит, выданный на цели приобретения готового жилья и новостроек, по ставке 9,1% с учетом комплексного страхования. При этом размер займа может составлять до 90% стоимости недвижимости. Заемщики могут получить одобрение по заявке без предоставления справки о доходах – по паспорту и СНИЛС. Решение по кредиту принимается за сутки.

— В соответствии со стратегией ВТБ мы стараемся удовлетворить спрос клиентов, предлагая широкую продуктовую линейку и индивидуальный подход к каждому из них. Наше предложение позволяет заемщикам перевести ипотеку в ВТБ по максимально упрощенной схеме – всего по двум документам, и с выгодной ставкой – 9,1%. При этом денежные средства могут быть выданы на срок до 20 лет с максимальной суммой до 30 млн рублей, — комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ (ПАО).

За восемь месяцев 2019 года в рамках ипотечной программ «Рефинансирование» банк заключил более 14,8 тыс. сделок на сумму около 29,8 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

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