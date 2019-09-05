Подготовка теплосетей Новосибирска к отопительному сезону завершается

Сибирская генерирующая компания (СГК) подвела итоги летних гидравлических испытаний новосибирских тепловых сетей. С мая по август этого года теплоэнергетики проверили на плотность и прочность более 2 356 км теплосетей.

— 26 августа закончился последний, 11-й этап гидравлических испытаний в зоне ТЭЦ-2. За весь период испытаний с мая этого года выявлено более 1100 дефектов, из них более 440 магистральные, — рассказал журналистам заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко. — В настоящее время более 90% дефектов устранены, по оставшимся работы планируется завершить работы к 18 сентября». За период с мая этого года аварийные бригады СГК заменили более 11 км труб.

Помимо устранения дефектов, выявленных во время испытаний теплосетей, СГК ведет капитальный ремонт на 12 участках теплотрасс, в результате которого будет заменено более 5 км магистральных сетей. «Приоритет в ремонтной кампании этого года был отдан участкам магистральных тепловых сетей, так как последние годы количество дефектов на них прирастает, — отметил советник генерального директора Новосибирской теплосетевой компании Егор Шавшин. — Суммарно по всем объектам к настоящему времени смонтировано 3,3 км теплотрасс».

Выполнение программы капремонта на 4 сентября составляет 72%. До полного окончания ремонтных работ подключение будет организовано по резервной схеме, все потребители будут обеспечены теплом с началом отопительного сезона.

— По особо сложным объектам капремонта потребовалось незначительное увеличение сроков проведения ремонтов из-за осложняющих факторов при проведении строительно-монтажных работ, — пояснил Егор Шавшин. — Соответственно, произойдет небольшое смещение графиков. По объектам по улицах Обская, Красный факел, участке Демьяна Бедного – С. Шамшиных, работы будут окончены вскоре после старта отопительного сезона».

Всего в 2019 году СГК вложит в ремонт и замену всех теплоснабжающих коммуникаций 721 млн рублей.

Фото: пресс-служба СГК